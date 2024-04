Empleados de Bimbo reciben comunicado de cambio inmediato en la empresa

Grupo Bimbo anunció a través de un comunicado, también difundido en redes sociales, la creación del cargo de Presidente Ejecutivo, que estará a cargo de Daniel Servitje a partir del 1 de mayo de 2024. La empresa mexicana explicó que estos cambios tienen como objetivo mejorar su gobernanza corporativa y supervisión estratégica, así como fortalecer su estructura para enfrentar los desafíos derivados del crecimiento y expansión de los últimos años.

Asimismo, señaló que el Presidente Ejecutivo se enfocará en la toma de decisiones estratégicas y relevantes, garantizando la alineación de la visión a largo plazo de Grupo Bimbo con los intereses de los accionistas y del Consejo de Administración. En tanto que el Director General tendrá la responsabilidad de gestionar la compañía, siempre reportando al presidente ejecutivo. Servitje asumió la presidencia y dirección en 1997, desde entonces aseguró que la empresa creció ocho veces, pues se hicieron 93 adquisiciones en este periodo.

A continuación, reproducimos el mensaje que Bimbo envió a sus colaboradores:

“Creer, crear, es la frase con la que comienza el pergamino del 2 de diciembre de 1945 cuando se fundó Grupo Bimbo, y ha sido el motor que ha inspirado y guiado a sus dirigentes. Han pasado poco más de 78 años y, a lo largo de ese tiempo la posición del Director General ha sido ocupada primordialmente por un miembro de la familia, salvo en una ocasión. Primero mi papá Don Lorenzo, 18 años como Gerente General y 15 años como Director, luego mi tío Roberto en dos periodos que suman 15 años, en el medio Santiago Castro por cuatro años y, finalmente yo, que llevo en el cargo 27. Recuerdo que mi papá Don Lorenzo, me decía que, tan importante como liderear una organización lo era planear de manera ordenada una sucesión. Ese consejo lo he tenido muy presente en mi vida. Fue su principal encargo, uno en el que, créanme, he pensado mucho últimamente: cómo liderar ésta y las transiciones subsecuentes. Es por ello que, recién cumplidos los 65 años de edad y después de 43 años de trabajar a tiempo completo, me aprobó el Consejo de Administración, el entregar la estafeta de la Dirección General y pasar a ser Presidente Ejecutivo, a partir del 1 de mayo de este año. No se trata de la presidencia que en su momento asumieron mi papá Don Lorenzo o mi tío Roberto, sino de una posición nueva en la empresa. Empecé muy joven en Grupo Bimbo. En 1976 hice aquí mi primer verano, y desde 1982 fui ocupando diversas posiciones.

En 1997, a los 38 años me nombraron Director General, y hace poco más de 10 años, Presidente del Consejo. Ha sido una responsabilidad extraordinaria y muy demandante, a veces difícil, otras bien graticante, que me ha permitido aprender y crecer más allá de lo que nunca soñé. Servir al Consejo, a los colaboradores, a los clientes y consumidores de esta especial empresa, ha sido el privilegio de mi vida. Lo que hoy es Grupo Bimbo está basado en los pilares de nuestros fundadores: de la idea genial de Don Jaime Sendra; del liderazgo y tejido cuidadoso de los planes, procesos y políticas de Don Lorenzo; de la garra comercial de Don Jaime Jorba; de la capacidad técnica del señor Alfonso Velasco; del gran sentido de negocio y estrategia de Don Roberto que nos animó a invertir en grande, a caminar en nuevas direcciones y a empezar a internacionalizarnos; y del acompañamiento que siempre hubo de Don José T. Mata. Ha sido gracias al compromiso, a una visión de largo plazo y al constante apoyo de los socios y de los consejeros durante estas casi ocho décadas, así como, en mi caso particular, a la guía de Don Roberto durante 16 años como Presidente del Consejo, que hoy somos ocho veces* más grandes de lo que éramos en 1997 cuando asumí la dirección, llevamos a cabo 93 adquisiciones en este periodo, y logramos ser la empresa de panificación más grande del mundo, con 227 panaderías, más de 151 mil colaboradores en los 35 países en los que operamos, y contamos afortunadamente con mayor solidez en cada una de nuestras métricas. Lo hemos logrado por el muy especial compromiso de nuestros colaboradores, por vivir de manera muy cercana la operación, y por haber enfrentado las oportunidades con audacia y los retos con paciencia. Quiero agradecer a Dios, a mi esposa, a mis hijos, a los socios y consejeros, a mi equipo cercano, a los líderes y colaboradores de Grupo Bimbo.

Gracias a todos ustedes porque a lo largo de estos años me han apoyado y permitido a mí y a quienes conformamos la gran familia Bimbo, vivir la máxima del pergamino de inauguración: creer y crear, por mantener una cultura cercana y humana, así como una empresa con hambre y garra , para continuar creciendo, para servir más y mejor a más consumidores y clientes en todo el mundo. En este nuevo rol como Presidente Ejecutivo, me reportará el Director General, quién llevará la operación de la empresa. Por lo que, además de ser Presidente del Consejo, seguiré involucrado y participando en la conducción y estrategia, impulsando desde mi trinchera el crecimiento, manteniendo siempre el toque de bola en una posición que me demandará menos tiempo y tramo de control. Tengo salud, energía, muchos raspones y —espero— cabeza, para apoyar al Grupo desde mi nueva posición en los años por venir.

Mi propuesta, aprobada por el Consejo de Administración, fue que Rafael Pamias ocupe el lugar de Director General de nuestro Grupo. Rafa entró a la compañía en 2017, ha estado a cargo de diferentes direcciones desde entonces. En abril del año pasado lo nombramos Director General Operativo. Desde que ingresó me impresionó su compromiso e inteligencia, es un excelente operador y un estratega con visión global. Su trayectoria personal y profesional le han dado la experiencia de dirigir, externa e internamente, grandes organizaciones y a miles de colaboradores. Ve con claridad nuestras fortalezas, pero también nuestras —muchas— oportunidades, y lo que debemos llevar a cabo para ser una mejor empresa para la sociedad. Ha sabido conseguir en sus equipos buenos resultadosfinancieros, a la par de lograr ser una empresa sustentable que deje huella, tal como aspiramos en nuestro Propósito. Los invito a todos a que lo apoyemos en esta nueva responsabilidad. Nuestro viaje continúa. Vendrán tiempos mejores y también momentos difíciles. Le agradezco a Rafa el haber aceptado este gran reto, estoy seguro de que hará un magnífico papel en esta responsabilidad. Cuenta con mi apoyo y mi guía para acompañarlo en el camino, que como bien saben, ¡a mí lo que más me gusta es caminar!”