Pronostica Ciro Gómez Leyva exilio de AMLO en La Habana, Cuba tras dejar la presidencia

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) refrendó que se retirará de la política y la vida pública al final de su sexenio para vivir en su finca en Palenque, “La Chingada”, el periodista Ciro Gómez Leyva lanzó una fuerte crítica al mandatario mexicano y se refirió a su futuro.

En su programa radiofónico “Por La Mañana”, transmitido en la señal de Grupo Fórmula, Gómez Leyva indicó que duda sobre si el presidente mexicano podrá acudir a cualquier lugar público con normalidad, como un cine o incluso un estadio de beisbol, deporte del que es fanático.

De esta forma, afirmó que solo tendrá como alternativa pasar sus días en su rancho, debido a que no será visto con buenos ojos por la sociedad mexicana.

“Una vez que se vaya de la presidencia de la República no va a tener a donde ir, más allá de su rancho. No va a poder recorrer el país Andrés Manuel López Obrador, quizá me equivoque, pero yo no lo veo en un restaurante, yo no lo veo en un cine, yo no lo veo en un estadio de beisbol”, expresó Ciro Gómez Leyva.

Aseguró que casi la mitad de los mexicanos no simpatizan con López Obrador, por lo que duda sobre cuál será su aceptación tras dejar la presidencia de la República.

“Está también lo que cosechó porque, aunque en las encuestas tenga 55% de popularidad, hay un 45% que lo reprueba y lo repudia”.

Exilio en La Habana, dice Ciro sobre futuro de AMLO

Pero el comentario más crítico de Gómez Leyva se refirió a que, si al presidente López Obrador se le complica vivir en el país, así sea su finca en Chiapas, no le quedará otra alternativa que “exiliarse” en La Habana, Cuba.

“Entonces, cuál es el futuro del presidente López Obrador, si bien le va, vivir razonablemente tranquilo en su finca en Chiapas. Y si no le va muy bien, La Habana, Cuba, su exilio. Es el futuro del presidente López Obrador”, señaló Ciro Gómez Leyva.