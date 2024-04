Exigen justicia por la desaparición de Amairany, posible víctima de Miguel N, feminicida serial de Iztacalco

Familiares y amigos de Amairany, una de las posibles víctimas de Miguel N, el feminicida serial conocido como el “Dhamer mexicano”, se reunieron frente al departamento de este criminal en la alcaldía Iztacalco para exigir justicia.

La angustia y la desesperación se reflejaban en los rostros de quienes, durante años, han vivido en la incertidumbre y el dolor de no saber el paradero de Amairany, una joven que desapareció hace ya 12 años.

El caso de María José, la joven de 17 años brutalmente asesinada por Miguel N, sacudió a la sociedad y destapó la macabra realidad de que este individuo era un feminicida serial.

Pero para los familiares de Amairany, este horror no es nuevo, pues en entrevista con ADN 40 aseguraron que, en el momento de la desaparición de la joven en 2012, las autoridades capitalinas tenían sospechas sobre Miguel N, pero las investigaciones nunca concluyeron.

Por lo que aseguran que esto permitió que el feminicida quedara en libertad y continuara segando la vida de mujeres inocentes.

Los familiares de Amairany y de otras posibles víctimas de Miguel N solicitaron a las autoridades conocer las pertenencias encontradas en el departamento del feminicida en Iztacalco, esperando desesperadamente que estas pudieran arrojar indicios sobre el destino de las mujeres asesinadas y desaparecidas. Sin embargo, su solicitud fue denegada por las autoridades, sumiendo a las familias en una frustración aún mayor.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado más información sobre el caso, por lo que aseguran que la falta de transparencia y la aparente negligencia en la investigación solo profundizan el sufrimiento de los familiares de las víctimas.

Exigen respuestas y que se haga justicia para Amairany y todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia feminicida posiblemente a manos de Miguel N, el feminicida serial de Iztacalco.