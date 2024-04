Santiago Taboada se compromete a construir Hospital General en Xochimilco

Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La CDMX”, agradeció a los miles de vecinas y vecinos que se dieron cita en la explanada de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, sitio donde no se presentaba un candidato del PAN desde 1997, para expresarle su apoyo y se comprometió a mejorar las condiciones en materia de seguridad, agua, movilidad y salud para regresarle la grandeza a esta alcaldía.

. Foto: (Especial)

“La Ciudad de México está en deuda con Xochimilco por lo que representa en términos ambientales, turísticos, en el agua y lo único que le han regresado a Xochimilco han sido problemas e inseguridad, eso se va a acabar”, destacó.

Acompañado por Gabriel del Monte, candidato de la alianza a esta alcaldía, Taboada lamentó los recientes homicidios que ocurrieron en esta demarcación y lamentablemente han ido en aumento, “vamos a regresarle a Xochimilco lo que ha perdido: la tranquilidad y la paz. Esta semana, gente que pierde la vida en manos de la delincuencia, eso no pasaba en Xochimilco hace muchos años. Por cada patrulla que Gabriel del Monte como alcalde tenga en Xochimilco, Santiago Taboada como, Jefe de Gobierno, le va a dar una más”.

. Foto: (Especial)

Asimismo, Taboada reconoció la lucha que pobladores de Xochimilco dieron para defender el agua, pese a las amenazas del gobierno capitalino, “un pueblo que se enfrentó, que no se dobló porque está cuidando lo más importante: el agua. Ni una imposición más y ¡el agua de Xochimilco se queda en Xochimilco! Vamos a hacer una gran inversión para que no solamente haya más agua, sino se trate la que hay, que captemos agua de lluvia. No lo van a poder hacer quienes durante muchos años le han mentido a San Gregorio y a Xochimilco”.

En materia de movilidad, el abanderado del PAN, PRI y PRD sostuvo que históricamente esta zona siempre ha tenido problemas de conectividad con el centro de la ciudad, lugar en el que muchos de sus pobladores trabajan o estudian, “vamos a cambiar el tren ligero, lo vamos a volver metro y va a llegar a Xochimilco. Xochimilco es el corazón del sur en términos turísticos y le tenemos regresar esa grandeza”.

. Foto: (Especial)

A través de la firma del compromiso con los pueblos y barrios de Xochimilco, aseguró que, como Jefe de Gobierno, construirá un Hospital General para que atienda oportunamente a sus pobladores y no tengan que buscar otros hospitales donde ni siquiera hay medicamentos y material de curación. También anuncio el regreso del programa “Médico en tu Casa”, así como medicinas gratuitas a personas de la tercera edad y con discapacidad.

“Xochimilco se merece un hospital para atender emergencias, salud de las mujeres, niñas y niños, necesitamos pediatras, ginecólogos, necesitamos atender la salud mental de los jóvenes, de las mujeres, de los hombres en Xochimilco”.

Santiago Taboada señaló que su gobierno no se olvidará de los productores ni del campo, ya que, dijo, son impulsores del turismo en esta demarcación. “No podemos olvidarnos, como se han olvidado durante muchos años en la ciudad y en Xochimilco, de quienes producen, de quienes le dan de comer a una gran parte de la Ciudad de México, aquí los vamos a apoyar. No solamente el tema del mercado de las flores, sino va a venir acompañado también de hortalizas y de productos del campo. Necesitamos darles esa formalidad, esa tranquilidad”.

. Foto: (Especial)

Durante su mensaje, ratificó su compromiso con el cambio para Xochimilco y toda la CDMX, “es el momento, vayan con la familia, con los amigos, con los del trabajo a votar sin miedo. Van a empezar a escuchar muchas mentiras porque están nerviosos, enojados porque les ganamos el debate; pero se van a poner más nerviosos y más enojados porque les vamos a ganar la Ciudad de México. Ya vi que empezaron a mandar cartas a las casas, de que si Santiago Taboada era jefe de gobierno, les iban a quitar los programas sociales. No solamente no los vamos a quitar, los vamos a mejorar… Les va a ir mejor con la coalición”, concluyó.

Más tarde, el candidato de la coalición “Va X La CDMX” sostendrá un encuentro con vecinas y vecinos la alcaldía Álvaro Obregón, quienes le han expresado su apoyo para que Lía Limón siga al frente de la demarcación gracias a sus buenos resultados, por lo que trabajará de la mano con la alcaldesa de la alianza para llevar a toda la ciudad el cambio que se merece.