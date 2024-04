Presunto asalto en Mixcoac evidencia fallas en estrategia de vigilancia, advierten

El presunto asalto masivo que se originó en la avenida Río Mixcoac y que generó especulación en automovilistas, evidencian fallas en la estrategia de videovigilancia de la Ciudad de México, aseguró el especialista en seguridad, Javier Oliva Posada.

Mixcoac, al ser una vialidad segura y altamente transitada, hizo crecer la incertidumbre en los conductores por el miedo a ser ultrajados en avenidas de la capital. Por ello, el también doctor en Ciencias Políticas de la UNAM, señaló que es necesario mejorar inmediatamente la calidad del monitoreo del sistema de vigilancia.

Y es que, hace unos días, a través de redes sociales se compartió una foto en donde más de 15 coches estaban fijos sobre la avenida, en la que –de acuerdo con un usuario– se estaba cometiendo un asalto masivo. De acuerdo con la denuncia ciudadana, al rededor de las 01:30 horas, varios motociclistas impidieron el paso de los coches para asaltar a los conductores.

“Vecinos, sólo quiero comentarles lo que nos pasó hoy en la madrugada para que tomen sus precauciones. Veníamos mi esposo y yo circulando sobre Río Mixcoac donde están los túneles dirección hacia Mixcoac, cuando de pronto se comenzaron a parar los coches, a la 1:30 de la mañana no hay mucho tráfico así que se nos hizo raro, por lo que mi esposo se paró mucho antes. No sabíamos que pasaba hasta que nos dimos cuenta que eran varios motociclistas los que impedían el paso, se bajaron de las motos y comenzaron a asaltar a las personas de los autos, nosotros nos echamos de reversa para tomar otra ruta”, relató. — Denuncia ciudadana en X

"Vecinos, buenos días, sólo quiero comentarles lo que nos pasó hoy en la madrugada para que tomen sus precauciones. Veníamos mi esposo y yo circulando sobre río mixcoac donde están los túneles dirección hacia mixcoac,… pic.twitter.com/dopoO3gMbP — Darpan 30 𝕏 (@darpan_bodhi) April 27, 2024

Esta versión no tardo en ser desmentida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quien a través de una tarjeta informativa explicó que realmente la concentración de vehículos y motocicletas en el bajo puente, se trataba de una caravana que trataba de realizar arrancones.

A pesar de ello, el especialista en seguridad insistió que es necesario reforzar el sistema de las cámaras del C5, para identificar –en caso de un asalto– a los delincuentes, y los vehículos que robaron, o en los que circulaban.

Dr. Javier Oliva Posada Foto: Cortesía

“Lo que está fallando es la calidad del monitoreo de estos sistemas de videovigilancia, esto es una parte que hay que reforzar porque es la forma en la cual se puede tener la identificación de los vehículos, si son robados, pero no solamente eso, reaccionar de manera oportuna porque es la forma en la cual se puede tener la identificación de los vehículos, si son robados, pero no solamente eso, reaccionar de manera oportuna. La tecnología es lo que permite a las autoridades disuadir o reaccionar de manera oportuna este tipo de actos”, resaltó. — Javier Oliva Posada

Además, recomendó a los conductores viajar siempre con los vidrios arriba, que a pesar del calor que se vive en la capital, es indispensable para evitar ser víctima de un asalto en el automóvil; aunado a ello también dijo que es necesario no traer objetos llamativos en la mano, como un reloj o hasta el celular, que es uno de los objetos que más despojan de los conductores; y sobre todo –en caso de no inhibir el asalto– no oponer resistencia a los delincuentes, y dar lo que pidan. “No hay que poner resistencia, cualquier cosa material no vale tu vida”.

Otras recomendaciones serían tener siempre las puertas con seguro; no detenerse si se ve a un vehículo o motocicleta con actitud sospechosa; evitar las compras en los semáforos; colocar objetos de valor en la cajuela, debajo del asiento o guantera; al detenerse tener siempre en marcha puesta y –sobre todo– estar atento a lo que sucede alrededor.

Robos de autos y motos creció 7% en el primer trimestre de 2024

Un dato que percibe el aumento de este delito, es el robo de autos y motocicletas en la Ciudad de México, que en el primer trimestre de 2024, creció un 7 por ciento en comparación con el primer trimestre de 2023, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cifras de la Incidencia Delictiva Estatal revelan que hubo un total de mil 386 robos a autos y motocicletas durante enero, febrero y marzo de 2023; mientras que en el mismo periodo de 2024, se registraron un total de mil 483 robos, es decir, 97 hurtos más que en el año pasado.