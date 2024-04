Martí Batres responde a Taboada: “Gobierno CdMx no interviene en el proceso electoral”

El jefe de Gobierno, Martí Batres, reiteró que el Gobierno de la Ciudad de México no interviene el proceso electoral, luego de que el candidato de la coalición “Va X La CDMX”, Santiago Taboada, junto a los candidatos a alcaldes de la oposición, denunciaron que Morena, el Gobierno Federal y Local, han realizado delitos electorales –como quitar propaganda del mobiliario– para afectar las candidaturas del PAN, PRI y PRD.

En conferencia de prensa, el mandatario capitalino rechazó que su gabinete esté involucrado en la elección, y que no entrará en debate con los aspirantes locales de la oposición, quienes expusieron esta mañana los casos que presuntamente se viven en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, sobre todo, en donde gobierna Morena y aliados.

Martí Batres en conferencia de prensa Foto: Especial

“No vamos a caer en esta lógica porque no nos hemos metido en la elección, no vamos a entrar en debates con candidatos de la oposición, ni de ninguna fuerza política. Sin embargo, sí quiero subrayar de manera clara y tajante que el Gobierno de la Ciudad de México no interviene en el proceso electoral; rechazo absolutamente cualquier tipo de acusación y señalamiento”, expresó.

Indicó que los candidatos de la oposición tiene algunas confusiones y confunden algunas acciones de la Fiscalía de Delitos Electorales con acciones del Gobierno de la Ciudad, en referencia a los señalamientos de la propaganda electoral de Santiago Taboada que ha sido removida de vialidades de la capital.

“La Fiscalía de Delitos Electorales es absolutamente autónoma, no depende del Gobierno de la Ciudad en un sentido, es más, su propio nombramiento lo hace particularmente el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, creo que ahí hay una confusión fuerte, es absurdo tratar de atribuirle al Gobierno de la Ciudad de México decisiones que toma la Fiscalía, en este caso, la Fiscalía de Delitos Electorales”, resaltó. — Martí Batres

Taboada y candidatos a alcaldes denuncian intervención en elección de CdMx

Por la mañana, Santiago Taboada, y los 16 candidatos a las alcaldías de la coalición demandaron al jefe de Gobierno, Martí Batres, a que saque las manos de la elección y exigieron que la policía preventiva y de investigación los deje de amenazar, amedrentar y detener a los simpatizantes que colocan propaganda en la ciudad.

Taboada y los 16 candidatos a alcaldes de oposición Foto: Especial

En conferencia de prensa, los candidatos denunciaron una larga lista de irregularidades que han cometido funcionarios públicos, tanto locales como federales, para apoyar a los contendientes de Morena, así como también de las diversas denuncias que han presentado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), sin que hasta el momento haya procedido una sola.

“Venimos a denunciar la forma en cómo están interviniendo a nivel local y federal en las elecciones de la ciudad. Cómo la policía está interviniendo (a los candidatos) con sus áreas de investigación. Francisco Almazán, (jefe general) utiliza a la PDI. En lugar de detener a delincuentes detiene a personas que están en las campañas. No nos van a doblar, aunque meta todo este aparato con el que quieren intimidarnos, se los decimos al jefe de gobierno y al fiscal pirata, que, aunque intenten amedrentarnos los vamos a estar denunciando”, advirtió Taboada. — Santiago Taboada

El Jefe de Campaña de la #CDMX @martibatres está desesperado por la caída libre de su candidata.



Le pido que deje a los policías de la ciudad hacer su trabajo en lugar de andar mandándolos a perseguir a simpatizantes de la alianza.



Están desesperados: #YaSeVan #ElCambioViene pic.twitter.com/8fpovUnozO — Santiago Taboada (@STaboadaMx) April 29, 2024

El candidato del PAN, PRI y PRD explicó que esta situación se está presentando debido al crecimiento que tienen los candidatos de la oposición en las 16 alcaldías, motivo por el que comenzaron a tomar medidas desesperadas, a violentar el proceso y a querer ensuciar la elección, por lo que advirtió van a marcar el “fault” cada vez que cometan una tropelía.