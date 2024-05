Mundo de las letras dedica emotivas palabras a Paul Auster tras su fallecimiento

El novelista, poeta, ensayista y guionista, Paul Auster falleció a los 77 años de cáncer este 30 de abril, la noticia la dio a conocer sus allegados a la prensa de Nueva York, hace poco más de una año el escritor fue diagnosticado con esa enfermedad que comenzó a ser tratada.

“Uno tiene que estar lo suficientemente cerca como para sentir los tratamientos casi como si fueran tuyos y lo suficientemente lejos como para ser una verdadera ayuda. ¡Demasiada empatía puede volver inútil a una persona! Esta cuerda floja no siempre es fácil de caminar, por supuesto, pero es la verdadera obra del amor”, escribió en Instagram su esposa Siri Hustevdt cuando dio a conocer la noticia en marzo de 2023.

Paul Auster nació en 1947 en Newark, Nueva Jersey, sus padres eran de origen polca que huyeron de Europa ante el avance del nazismo, su carrera editorial inició en a mediados de la década de 1980, aunque con poco éxito, fue hasta 1987 cuando se publicó su antología de novelas en la Trilogía de Nueva York, compuesta por Ciudad de cristal, Fantasmas y La habitación cerrada que comenzó el éxito.

También es conocido por obras como El palacio de la luna (1989), Leviatán (1992), Tombuctú (1999), El libro de las ilusiones (2002), La invención de la soledad publicada en 1982.

La Jornada destaca que el integrante de la Academia Estadounidense de Artes y Letras desde 2006 y de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias desde 2003, también fue reconocido en México, ya que en 2017 le fue otorgada la Medalla Carlos Fuentes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Despedida de lectores y exfuncionarios

En redes sociales, la muerte de Paul Auster provocó que escritores, editores, exfuncionario, instituciones y lectores dedicaran emotivas palabras para el novelista.

Consuelo Sáizar de la Fuente, es directora del Fondo de Cultura Económica (FCE), lo recordó así: “Adiós, Paul Auster. Gracias por el mundo de letras y de imaginación que nos invitaste a habitar”.

La coordinación cultural de la UNAM, manifestó que su estilo fue único: Su estilo fue único, además de que combinó elementos de la novela negra, el existencialismo y la metaficción para explorar temas como la identidad, el azar, el destino y la soledad en la vida urbana contemporánea.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México destacó que: “De una manera u otra, la obra de Auster siempre se construyó alrededor del azar y la memoria, ambas en forma de ficción, biografía y autobiografía. Sus historias prevalecerán en el recuerdo de sus millones de lectores”.

El escritor y editor mexicano Mauricio Mantiel, los recordó como uno de los escritores que mayor impacto tuvieron en él. “Ha muerto Paul Auster (1947-2024), un autor fundamental para mi formación como lector y escritor. Su obra me ha marcado de maneras muy distintas y muy profundas. Lo echaré de menos como tantos de sus seguidores fieles”.

La escritora Mónica Lavin también manifestó su consternación por el deceso: “Murió Paul Auster y la noticia me atraviesa como una daga helada. La invención de la soledad. La trilogía de Nueva York. Brooklyn Follies. Duele. Una voz que me ha acompañado se apaga”.