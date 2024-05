Ella es Ceci Flores, madre que busca en fosas a su hijos desaparecidos y que es criticada por la 4T

Este 2 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Ceci Flores pertenece al “bloque conservador” y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, la tachó por presentar lo que, aseguró, es un “montaje frustrado” tras denunciar un presunto crematorio clandestino en la alcaldía Iztapalapa; sin embargo, la historia de la activista arranca desde antes del inicio del gobierno actual.

Ceci Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, inició su labor en 2015 tras la desaparición de su hijo Alejandro y, posteriormente, se enfrentó a la desaparición de otros dos hijos en 2019. A raíz de estos eventos y la falta de apoyo adecuado de las autoridades, Ceci fundó el colectivo con el cual ha hallado más de 2,700 cuerpos.

A lo largo de los años, Ceci Flores ha ganado notoriedad mediática por su determinación en la búsqueda de personas desaparecidas, enfrentándose tanto a las amenazas de grupos criminales como a la falta de apoyo institucional. Su trabajo ha incluido la búsqueda en fosas clandestinas y la recuperación de restos humanos, lo que ha puesto en riesgo su propia vida.

Fue precisamente en mayo de 2019, que Flores Armenta fundó el colectivo Madres Buscadoras de Sonora después de la desaparición de tres de sus hijos en diferentes circunstancias; de ellos, solo uno ha sido encontrado con vida. Flores ha liderado una búsqueda desgarradora de sus hijos, incluyendo a Marco Antonio y Jesús Adrián, enfrentando innumerables obstáculos en el camino y compartiendo su dolor en redes sociales mientras sigue buscando respuestas y justicia para sus seres queridos.

En 2021, la activista participó en diversas conferencias y eventos públicos donde discutió el papel de las mujeres en la resolución de conflictos y la búsqueda de personas desaparecidas y en abril de 2023, fue reportada como desaparecida durante varias horas, lo que provocó una movilización inmediata en redes sociales y medios de comunicación. Fue encontrada sana y salva poco después.

En octubre de 2023, Ceci reveló públicamente haber recibido amenazas de muerte, con criminales ofreciendo dinero por su cabeza. Este hecho puso en evidencia la peligrosa realidad a la que se enfrentan los activistas de búsqueda en México. Ceci utilizó esta atención para hacer un llamado urgente a las autoridades para que proporcionaran protección y apoyo a las madres buscadoras, destacando la falta de seguridad y la necesidad de respuestas institucionales efectivas.

“No quiero que esperen a que me maten, para luego hacer monumentos o poner mi nombre a las calles a los pueblos no, yo no quiero una madre más que ha perdido la vida en la lucha”

— Ceci Flores