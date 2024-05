¡Terribles vacaciones! Familia muere ahogada en playa de Veracruz

México es uno de los países más visitados en toda Latinoamérica; una gran cantidad de extranjeros ven en las tierras aztecas el lugar ideal para descansar y gozar de un excelente clima y comida. Las familias mexicanas aprovechan este privilegio y salen a las distintas playas del país.

Desafortunadamente, en las últimas hora se comenzó a popularizar, mediante diversas redes sociales, la muerte de cuatro integrantes de una familia originaria del Estado de México. Los hechos, que ocurrieron en la playa Barra Norte en Tuxpan, Veracruz, se suscitaron cuando una ola arrastro a los ahora occisos.

Mueren 4 integrantes de un familia tras ser arrastrados por una ola (Especial )

Los presentes poco pudieron hacer para rescatar a sus seres queridos. Tras un par de horas, tres cuerpos fueron recuperados, pero continúa la la búsqueda del cuarto, que corresponde a un joven de 15 años de edad.

La nota provocó un gran número de comentarios como “Se supone que hay boyas que indican hasta donde pueden nadar”, “Reglas universales: Meterte hasta que el agua llegué a tu cintura/ombligo, ya no más. No acercarte a las escolleras ni por error. Siempre mantener un punto de referencia externo” o “Muy lamentable la noticia, pero la gente a veces tiene la culpa de este tipo de tragedias, yo por ejemplo no sé nadar y solo me quedo en la orilla. Pero hay gente que sin saber nadar se mete más adentro y pues ahí es donde suceden las tragedias. El mar es muy traicionero”.