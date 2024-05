PAN pide a INFO CdMx dar a conocer resultados que reserva Sacmex sobre agua contaminada de BJ

Desde el Congreso capitalino exhortaron al INFO CdMx dar a conocer los resultados de la pruebas de laboratorio al agua contaminada que afecta a varios vecinos de la alcaldía Benito Juárez, que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) reservó por tres años para evitar “interpretaciones erróneas”.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Raúl Torres, consideró necesario dar a conocer los resultados del informe, para evitar una presunta omisión por parte del Gobierno de la Ciudad de México, comandado por Martí Batres.

“Le estamos solicitando al INFO CdMx intervenga y emita las observaciones correspondientes al gobierno de Martí Batres para echar atrás esta ocurrencia, las y los vecinos de Benito Juárez se sienten preocupados por saber con qué tipo de sustancias estuvieron conviviendo y el Gobierno oculta”, expresó.

Afirmó que ocultar información es corrupción y hasta el día de hoy, no se ha logrado informar verdaderamente qué químicos se mezclaron con el agua que el Gobierno de Morena en la Ciudad de México les ofreció a los domicilios de Benito Juárez.

Raúl Torres, diputado PAN Foto: Especial

Federico Döring, coordinador de la bancada, manifestó que se ejecutarán todas las opciones jurídicas y parlamentarias a la mano, para revertir esta decisión, que es un tema de suma importancia para la salud.

“Fueron semanas muy difíciles para nuestros vecinos de Benito Juárez, quienes tuvieron que comprar agua en pipas con altos costos, las brigadas de la Secretaría de Salud no fueron las suficientes para atender las demandas de quienes comenzaron a presentar síntomas y daños a su salud”. — Federico Döring

Döring refirió que la Fiscalía capitalina ha sido incapaz también de ofrecer información clara al Congreso local sobre lo que verdaderamente ocurrió en el Pozo Alfonso XIII y se ha dedicado a cruzar señalamientos políticos en vez de agilizar las investigaciones que tanto le ocupan a las y los vecinos.

La presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua del Congreso, Luisa Gutiérrez, exigió al director de Sacmex, Rafael Carmona, a no ser cómplice de las omisiones y corrupción en el tema del agua contaminada en BJ.

“Batres no quiere que los vecinos de Benito Juárez tengan la mejor calidad de vida, se resiste a reconocer eso y se resiste en aceptar que gobernamos mejor que su candidata en Iztapalapa”

La panista recordó que el derecho al agua es universal y se encuentra establecido en la Constitución, “pero Morena en el Congreso local no lo entiende e incluso, se ha burlado reiteradamente de lo que sucede en BJ, donde Martha Ávila, Cervantes Godoy y otros legisladores no quieren que el agua sea limpia y tenga destino a todos los hogares, es una pena para Iztapalapa que tengan a este tipo de representantes”

Otorgan suspensión provisional a vecinos de BJ para que CdMx les conceda agua potable sin contaminantes

La solicitud se da en el marco de que el juez octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Martín Santos, otorgó una suspensión provisional a vecinos de la alcaldía Benito Juárez, para que el Gobierno capitalino, el Sistema de Aguas de la capital (Sacmex) y la Agencia Nacional de Protección al Medio Ambiente (Asea), les suministre agua potable sin contaminantes.

En un mensaje a medios, Lucina León, del equipo legal vecinal, dijo que el jefe de Gobierno, Martí Batres, debe garantizar con pruebas fehacientes, no con “sus pruebas de PH”, que el agua no se encuentra contaminada, pues criticó que a la fecha, no les han dicho a los vecinos cual es el contaminante del agua.

CDMX Vecinos de BJ acusan agua contaminada (Nicolás Corte/Publimetro)