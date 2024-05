Otorgan suspensión provisional a vecinos de BJ para que CdMx les conceda agua potable sin contaminantes

El juez octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Martín Santos, otorgó una suspensión provisional a vecinos de la alcaldía Benito Juárez, para que el Gobierno capitalino, el Sistema de Aguas de la capital (Sacmex) y la Agencia Nacional de Protección al Medio Ambiente (Asea), les suministre agua potable sin contaminantes.

En un mensaje a medios, Lucina León, del equipo legal vecinal, dijo que el jefe de Gobierno, Martí Batres, debe garantizar con pruebas fehacientes, no con “sus pruebas de PH”, que el agua no se encuentra contaminada, pues criticó que a la fecha, no les han dicho a los vecinos cual es el contaminante del agua.

“Exigimos el derecho al agua limpia, y por cierto, el Gobierno acaba de recibir un premio de 300 mil dólares, esos 300 mil dólares queremos que se apliquen a la remediación de este problema, que si se los dieron porque hay una gran política ambiental, aquí hay un tema de remediación que necesita dinero, lo necesitamos en la Benito Juárez para remediar un problema que ellos niegan pero ellos causaron” — Vecina afectada

CDMX Vecinos de BJ acusan agua contaminada (Nicolás Corte/Publimetro)

Indicó que las autoridades también tendrán que hacer una reparación del daño, que incluye todos los gastos los vecinos de BJ realizaron para obtener agua –medianamente– potable; además, señaló que hay vecinos y menores de edad con afecciones de salud, dijo que ellos no tendrían que comprar pipas ni agua de garrafón, ya que son gastos a cargo del estado.

“Los menores tienen molestas técnicas, incluso uno de los quejosos fue un bebé que firmó con su huella digital, entonces es grave, a final del día los adultos menores y los niños van a reaccionar con mayores efectos de algún contaminante que los jóvenes”, aseveró.

“Queremos que nos comprueben que con los análisis del agua, lo que hay en el agua y por qué hay gente enferma, por qué hay gente enferma, por qué tienen los niños que venir a demandar, a poner un amparo, en qué mundo estamos, donde el gobierno prefiere mentir y ver a los niños demandando al gobierno, es increíble, pero aquí seguimos”, agregó.

La notificación de la suspensión provisional a su amparo se realizó el 7 de mayo; ahora, las autoridades tienen un plazo no mayor a 15 días para informar al juez las acciones a seguir. Después de esto, se realizará una etapa de alegatos donde el juez deberá emitir su resolución definitiva.

“Se concede la suspensión provisional, para el efecto de que las autoridades responsables garanticen a la parte quejosa el acceso y suministro de agua potable y salubre para el uso humano, ya sea a través de la red hidráulica o, en caso de que ésta se encuentre contaminada con microorganismos y/o sustancias nocivas para la salud, deberán suministrar el citado líquido a través de carros-cisternas” — Documento emitido por el juez

¿Qué están escondiendo que es tan grave?

Luego de que se dio a conocer que el Sacmex reservó por tres años los documentos con los resultados de las pruebas de laboratorio al agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez, al considerar que exponerlos entre otras consecuencias puede generar “interpretaciones erróneas”, los vecinos criticaron el hecho, y cuestionaron a las autoridades capitalinas.

“¿Qué están escondiendo que es tan grave? Jurídicamente se que va a meterse mucho equipo legal, no vamos a ser los únicos que vamos a meter amperios contra esa resolución. Myriam Urzua nos dijo que somos estadísticamente insignificantes para que hagamos algo, osea medio millón de personas somos estadísticamente insignificantes para ellos, no se cuantas muertes o dermatitis esperan para que seamos significativos para ellos”, expresó Lucina León.