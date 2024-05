Miguel Torruco busca recuperar deportivos públicos en Miguel Hidalgo

Miguel Torruco, candidato a la alcaldía de Miguel Hidalgo por la coalición Morena, PT y PVEM, anunció su compromiso de recuperar todos los deportivos públicos de la demarcación, asegurando que el acceso a estas instalaciones será gratuito para todos los jóvenes.

Torruco destacó la importancia del deporte en el desarrollo y crecimiento integral de los jóvenes, señalando que su práctica será una prioridad en su gobierno. “El deporte contribuye de manera determinante en la seguridad y en la formación de las personas, y todos necesitamos practicarlo”, afirmó.

El candidato lamentó el estado de deterioro y abandono en el que se encuentran muchos de los deportivos públicos, culpando a la indiferencia del actual gobierno del PRIAN. En su administración, los deportistas de alto rendimiento de Miguel Hidalgo tendrán derecho a una beca a través del programa La Empleadora, para que puedan entrenar y desarrollarse adecuadamente.

Además, Torruco reveló que ya ha dialogado con la próxima jefa de gobierno, Clara Brugada, sobre la organización de un torneo de fútbol entre las selecciones de las 16 alcaldías, cuya final se jugará en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México. También planea firmar un convenio con la Federación Mexicana de Fútbol para que los futbolistas más destacados del torneo tengan la oportunidad de probarse en la Primera División del Fútbol Mexicano.

Estas declaraciones las hizo antes de participar en una “cascarita” en el Deportivo Gran Libertador, en Sotelo, junto a vecinos de Miguel Hidalgo y los candidatos a diputado de Morena, Víctor Hugo Romo y Ulises Labrador. También estuvo presente el ex futbolista profesional Efraín Herrera, conocido como “El Cuchillo Herrera”. “Qué bueno que vienes tú y no el otro cuchillo”, bromeó Torruco al saludar al ex jugador.

Con estas iniciativas, Torruco busca promover el deporte como una herramienta clave para el desarrollo social y la seguridad en Miguel Hidalgo.