Desabasto de hielo afecta a CDMX y además, podría ser de agua contaminada

El desabasto de hielo es un problema que aqueja a la Ciudad de México debido a las altas temperaturas y la escasez de agua que ha azotado a la capital durante las últimas semanas; sin embargo, hay que ver la calidad del hielo que se está comprando, porque no tenemos garantizada la potabilización del agua, alertó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

En entrevista con Publimetro, el dirigente de la Anpec alertó que cuando se rebasa la demanda de producción, como sucedió en reciente ola de calor, se deben cerciorar los procesos de producción del hielo, ya que –de manera general– proviene del agua de la red, misma que ha aparecido contaminada en distintas alcaldías de la capital, provocando daños en la salud de la ciudadanía.

Por ello, hizo un llamado a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a monitorear permanentemente la calidad del hielo que venden las empresas en la capital del país, ante el problema del agua contaminada que vecinos de Benito Juárez, Álvaro Obregón, Iztapalapa y Coyoacán han denunciado.

“La Ciudad de México ya tiene el síndrome de la Benito Juárez. Sin querer alarmar a nadie, pero no tenemos garantizada la potabilización del agua, esa es la verdad. Yo te podría decir que si se hace una prueba seria de este asunto, vamos a encontrar que el hielo no es potable, no es 100% potable, y eso es muy peligroso porque lo que está consumiendo la gente son enfermedades gastrointestinales”, comentó.

“Si eso es verdad o no (agua contaminada), lo interesante sería someter a los hielos a una prueba, a una revisión constante, para garantizar que sea potable. Ahorita se nos está dando el agua, sí, pero con qué confianza vamos a tomar agua de la llave, pues con muy poca confianza, por no decir que lo recomendable es no hacerlo, porque no hay garantía de que esté debidamente potabilizada el agua” — Cuauhtémoc Rivera

Aunado a ello, mencionó que las autoridades capitalinas como el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) deben revisar las tuberías de la capital del país, pues explicó que parte del problema del desabasto de hielo, se origina por la escasez de agua que azota a la metrópoli. Dijo que por cada 10 litros de agua que llegan a las tuberías, se pierden seis y solo cuatro llegan a los hogares.

“¿Por qué nadie quiere entrar a revisar las tuberías de la Ciudad? Porque es obra gris, oculta y no gana votos; es una tubería vieja, porosa, y se está yendo mucha agua por ahí. Hay desabasto de hielo, sí. ¿Por qué? Porque el calor está de peso, nunca antes como ahora; además no hay suficiente abasto en todas las colonias por igual, no está suficientemente potabilizada el agua, por tanto todo mundo trae una Benito Juárez dentro de sí”, resaltó.

Desabasto y encarecimiento

En un recorrido realizado por tiendas de abarrotes, de autoservicio y conveniencia, se pudo constatar que no hay hielo en ninguna de ellas. Los vendedores expusieron que parte del problema es que no les han surtido desde hace varios días, y que cuando hay, se llevan de 15 a 20 bolsas por persona.

Esta cifra aumentó exponencialmente durante las últimas semanas. Las empresas regularmente surten a los establecimiento con un total de 80 bolsas de hielo, mismas que se acaban normalmente en cinco días –de acuerdo con una vendedora de tienda de autoservicio–, pero durante la pasada ola de calor que llevó hasta los 34 grados a la capital del país, todo el hielo se acabó en menos de 24 horas.

Sin embargo, hasta el momento la mayoría de tiendas no han restringido la venta de bolsas de hielo a pocas unidades, a excepción de una tienda de conveniencia, que deja comprar solo cuatro bolsas por la alta demanda del producto.

Al respecto, Cuauhtémoc Rivera reveló que durante la temporada de calor varios establecimientos suben el precio de las bolsas de hielo debido a la alta demanda. De acuerdo con datos de la Anpec, hasta el momento el precio del hielo es variable. En las tiendas de conveniencia las bolsas de cinco kilos cuestan entre 25 y 37 pesos; en las tiendas de autoservicio de 27 a 35 pesos; y en tienditas de la esquina, van desde los 10 pesos.

El dirigente de la Anpec añadió que el problema se agrava debido al “Hielo de Cuota”, que las empresas apartan a los bares y restaurantes de la Ciudad. “De toda la producción de hielo que hay en la Ciudad, los bares y restaurantes demandan mucho hielo para su negocio, y lo que resta se vende a los ciudadanos, esto genera desventaja ante el abasto de cuota”.

Viene crisis mayor

La presente crisis por las altas temperaturas, es solo “una probadita” de lo que viene para el verano, alertó el representante de los pequeños negocios, pues dijo que el desabasto de hielo y el encarecimiento del agua empeorará en los próximos meses de “ardiente” calor.

“Hoy estamos hablando en primavera, no ha llegado el verano, esto es un ave de mal augurio porque esto es una probadita, la temporada de calor en el país, la más caliente es en el verano, porque el verano es ardiente, y todo mundo dice que se deja ver venir un verano muy pesado”. — Cuauhtémoc Rivera

Dio a conocer que a finales de junio, y todo julio y agosto serán los meses más críticos en este sentido para el país, pues la escasez de agua será vital para la generación de bebidas, tanto de agua potable, hasta refrescos y cervezas. Y sería hasta septiembre, cuando el clima cedería.

Además relató que las altas temperaturas afectan al sistema eléctrico del país, lo cual también sería un problema para el abasto de bebidas y hielo. “Sin luz no hay vida moderna, no hay nada, no hay refrigerador, que es un aparato que mantiene vigente los alimentos, si no hay luz no hay hielos”, concluyó.