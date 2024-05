¿Dónde encontrar la Taquería El Califa de León, galardonada con una estrella Michelin, en CDMX?

La Taquería “El Califa de León”, ubicada en el pintoresco barrio San Rafael de la Ciudad de México, es un tesoro culinario que ha deleitado a los comensales durante más de medio siglo. A pesar de su modesto tamaño, este establecimiento ha logrado destacarse entre la multitud gracias a su autenticidad y calidad inigualable.

El Califa de León, con más de 50 años de operación sobre la avenida Ribera de San Cosme, ha sido reconocida con una estrella Michelin en 2024, un testimonio del excelente servicio y la atención al detalle que ofrece a sus clientes.

Esta taquería atiende a sus comensales en un pequeño local donde apenas caben tres o cuatro personas comiendo de pie, mientras el taquero cocina las carnes y otra empleada prepara a mano las tortillas de maíz.

Uno de los platos estrella de El Califa de León es “La Gaonera”, un taco de carne de res inspirado en el legendario torero mexicano Rodolfo Gaona. Este taco, junto con otras especialidades como las costillas de res y las chuletas de cerdo, demuestran el compromiso del establecimiento con la calidad y la autenticidad.

Ubicación: Av. Ribera de San Comes No. 56, Col. San Rafael , alcaldía Cuauhtémoc. Cierra a las 02:00 a.m.

Los restaurantes mexicanos reconocidos con dos estrellas Michelin son el Quintonil, del chef Jorge Vallejo, y Pujol, de Enrique Olvera, ambos ubicados en la Ciudad de México.

De los otros 15 restaurantes incluidos en la guía con una estrella, cuatro se encuentran en la CDMX, tres en Baja California, uno en Baja California Sur, dos en Nuevo León, dos en Oaxaca y tres en Quintana Roo.

¿Cómo surgen los premios Michelin?

Las estrellas Michelin nació en Francia en el año 1900 de la mano de los hermanos Andre y Eduard Michelín, de donde viene su nombre. Estos hermanos se dedicaban por aquel entonces al mundo del automóvil y su aprovechamiento.

Cada vez se movía más gente de un lado a otro a través de los vehículos, como había más desplazamientos, los viajeros necesitaban comer y dormir. Por ello nació la Guía Michelin, en el año 1900, con una primera tirada de 35 mil ejemplares, la cual ayudó a estos viajeros con toda la información de hoteles, restaurantes, casas de comida y carretera.

Con el tiempo la guía se va perfeccionando y se profesionaliza, poco a poco se clasifica y califica a los restaurantes que en ella aparecen, con una crítica gastronómica, inicialmente basada en recomendaciones de los propios clientes y luego a través de las visitas anónimas de inspectores (críticos) de la guía y nace entonces las estrellas Michelin.

Estrella Michelin 2024

¿Qué significan las estrellas Michelin?

Fue hasta 1931, que el sistema de calificación se amplió para convertirse en la calificación de tres estrellas Michelin: