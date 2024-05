Especialistas abogan por la seguridad jurídica para el desarrollo económico y social

Ante la creciente preocupación por reiteradas violaciones a la Constitución Política de México por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo, se llevó a cabo el Seminario Seguridad Jurídica, Estado de Derecho y Política Fiscal en México para discutir y presentar propuestas que otorguen certidumbre a los diversos actores económicos del país mediante el cumplimiento del Estado de Derecho y la seguridad.

Ponentes posan durante la inauguración del evento. (Pubimetro/Ignacio Campos)

José Ángel Santiago, en representación de los colegios de abogados, dijo que en los últimos años han observado una serie de actos y omisiones a las normas generales que violan de manera frontal el texto constitucional.

“Hemos observamos una clara intención de violar la Constitución, a veces confesada, a veces velada bajo el argumento de que la Constitución está por debajo del principio de legitimidad, y en este contexto conviene repensar si las funciones que llevamos a cabo los Colegios de Abogados deben matizarse para hacer frente a este fenómeno” — José Ángel Santiago, abogado

Alfredo Dagdug Kalife, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, externó durante su intervención que el cuidado y respeto al Estado de Derecho es vital para el desarrollo de todos los individuos así como para el desarrollo social, político y económico de cualquier país por lo que es importante la regulación del poder conferido a la autoridad pública para que se materialice el principio fundamental de seguridad jurídica, en el entendido de que los particulares deben tener plena certeza del actuar de la autoridad.

Análisis de competitividad

Sofía Ramírez Aguilar, directora ejecutiva de la ONG México, ¿cómo vamos?, dio un panorama económico del país mediante la exposición de indicadores macros para poner en contexto la viabilidad de la recaudación fiscal del próximo año.

Explicó que antes de la pandemia veníamos creciendo a una tasa anual de 2.3%, a lo largo del periodo 2011-2018. Con la llegada de la nueva administración federal el sector financiero y los inversionistas se llenaron de dudas sobre el manejo macroeconómico en México.

“Se frena la economía en 2019, prácticamente un año perdido, y en 2020 llegó la pandemia, por lo que se contrae casi nueve por ciento. En 2021 empieza la recuperación con un salto enorme del 6% del crecimiento, el 2022 con 3.9% y el 2023 un 3.2% de crecimiento anual y bueno, pues empezamos el primer trimestre del año con una tasa de crecimiento bastante más lenta”, precisó Ramírez Aguilar.

Destacados profesionistas informaron sobre los diversos retos que enfrenta México en materia jurídica y económica. (Pubimetro/Ignacio Campos)

La interpretación de este comportamiento es que si bien la economía no se ha detenido, esta no ha sido suficiente como para empatar el crecimiento poblacional porque estamos con niveles de PIB per cápita de 2017.

Sobre la política monetaria externó que equivale en este momento a altos costos de financiamiento, lo que ralentiza la recuperación económica, pues la tasa de interés es del 11% desde marzo de 2023.

A pesar de todas las problemáticas que aquejan al país confío en que aún estamos a tiempo de invertir en energía, revisar qué se debe hacer con Pemex, analizar la transición energética, sanear las finanzas públicas y, sobre todo, encontrar soluciones para que la inversión permita y habilite el desarrollo a nivel local.

