Comar traslada oficinas de la colonia Juárez a la Verónica Anzures

Vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo están inconformes por la decisión de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) de mudarse a la colonia Verónica Anzures, en el edificio Santa Bárbara 193, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

A través de redes sociales, vecinos de la colonia de MH protestaron por la decisión e hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, a poner una solución al tema.

“Vecinos de las colonias Anzures y Anahuac no estamos en condiciones de recibir a la Comar y a sus miles de refugiados, por ello desde ayer se están haciendo guardias en Sta Bárbara 193 y necesitamos apoyo de todos los vecinos”, expresó la cuenta de la colonia Verónica Anzures en X.

Además los vecinos aseguraron que la calle no es albergue, y que los migrantes necesitan condiciones dignas, por lo que reiteró a la Comar que reubicar sus oficinas no es la solución.

Francisco Serrano, vecino de MH, señaló que “esta es una falta de respeto a nuestra comunidad, y también para los migrantes por no dar condiciones dignas. Veronica Anzures no es la solución. Martí Batres, no a la oficina Comisión Mexicana de Ayuda y Refugiados”.

Tabe se opone

Mauricio Tabe, candidato de la Alianza Va por la CDMX a MH, se pronunció en contra de la propuesta del Gobierno Federal de trasladar la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) a la Colonia Verónica Anzures, y propuso que mejor brinden atención desde Palacio Nacional.

Tabe consideró una mala decisión el ubicar estas oficinas en una zona habitacional, afectando a los vecinos, ya que también hay que garantizar un trato digno a los migrantes.

“No hay condiciones dignas, son oficinas que no están acondicionadas para atender a la población migrante, que se vayan a otro lugar, que se vayan a Palacio Nacional o al Centro Histórico, en donde no se afecte a los vecinos” — Mauricio Tabe

El aspirante panista calificó como una tontería que el Gobierno federal busque trasladar esta problemática que se suscitaba en la alcaldía Cuauhtémoc -donde ya había campamentos de migrantes instalados en la vía pública- a la alcaldía Miguel Hidalgo sin ofrecer garantías de atención a la población de refugiados.

“Me voy a oponer como próximo alcalde y voy a respaldar a los vecinos para que no entren en funcionamiento estas oficinas que van a traer el caos a la Verónica Anzures y que, además no van a generar buenas condiciones para atender a la población migrante”, recalcó.