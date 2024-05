10 errores en tu historial de crédito por los que pagas miles de pesos

El dinero no se da en macetas y tener un historial de crédito negativo es sinónimo de pagar miles de pesos en intereses, comisiones y castigos por no liquidar tus cuentas a tiempo, recurrir al pago mínimo o abusar de los meses sin intereses.

Luis Rubén Chávez, director de la fintech especializada en de salud financiera Zenfi.mx, explicó los errores en el manejo del “historial crediticio” te pueden costar 20 mil pesos o más en intereses y deudas que se prolongarán hasta más de siete años.

Ello sin olvidar que hay comisiones por gastos de cobranza –de 400 o 600 pesos mensuales– cuando no pagas a tiempo tu tarjeta de crédito; además de tasas del cobro de réditos que superan 80% o la negativa de un préstamo para quienes son morosos y necesitan dinero.

¿Qué es el historial de crédito?

El historial de crédito o crediticio es un registro de tu comportamiento financiero: número de préstamos, tarjetas bancarias, la cantidad de servicios que tienes contratados, el monto de tus deudas, la puntualidad o retraso en los pagos y hasta cuánto debes en la CFE o al SAT por el consumo de luz e impuestos.

Luis Rubén Chávez señaló que, lo primero que aprendes al usar los servicios financieros es que, desde tu primer crédito, pago de TV por cable, App de streaming o plan de telefonía celular, entras al Buró de Crédito o Círculo de Crédito, que en México se encargan de registrar el historial crediticio de todos.

“Antes, la creencia era que, si no estabas en la lista negra del Buró de Crédito, mejor para ti. Hoy sabemos que no solo es bueno estar ahí, sino que permanecer y mostrar un buen comportamiento; a la postre, tener buenas notas crediticias es la puerta de entrada para créditos más grandes y baratos.

“Lo paradójico es que, a pesar de que es su propia información, las personas son las que menos la aprovechan y menos saben cómo interpretarla”, para dejar de pagar miles de pesos, obtener mejores condiciones de financiamiento y sacar provecho al dinero, apuntó el especialista.

¡Top 10! Errores en tu historial de crédito

Para que tu dinero no se vaya en el pago de comisiones y reducir el costo de tus préstamos, el director de Zenfi.mx te comparte la lista de los errores más comunes en el manejo del historial crediticio que, sí o sí, debes evitar:

1. Ignorar tu score y reporte de crédito

El monitoreo de tu puntaje de crédito, a través de los reportes que ofrecen el Buró de Crédito (BC) o el Círculo de Crédito, es una buena manera de detectar posibles problemas y abordarlos antes de que causen un daño significativo.

“Monitorear tu información crediticia te permite detectar un posible robo de identidad, cuentas mal reportadas, afectaciones por casos de homónimos” y la puntualidad con que cubres tus cuentas por pagar.

2. Solicitar muchos créditos en poco tiempo

Cuando los bancos detectan que estás buscando financiamiento por todos lados, las consultas a tu BC se vuelven en tu contra. Un número elevado de consultas en poco tiempo –más de tres en un mes puede ser señal de que estás desesperado por conseguir dinero y, por lo tanto, afectar tu puntaje crediticio.

3. Cancelar tus tarjetas de crédito

“Afecta mucho cancelar esa tarjeta de crédito con la que llevas mucho tiempo o con la que tienes un límite de crédito alto; tu puntaje se ve afectado porque con ellas se va tu experiencia crediticia, que es otro componente importante del historial financiero”.

4. Hacer pagos mínimos

Si haces el pago mínimo de una cuenta, ésta va a ser reportada en Buró como ‘al corriente’, pero las deudas tóxicas son la enfermedad, mientras que el pago mínimo es el síntoma.

Cuando las personas tienen un alto nivel de endeudamiento empiezan a hacer pagos mínimos. Lo ideal es que el pago total mensual de tus deudas no te quite más del 30% de tus ingresos”.

Este ejemplo permite calcular cuánto tiempo tardarías en liquidar tu tarjeta y los intereses que pagarías:

Deuda : 10 mil pesos

: 10 mil pesos Límite de crédito : 20 mil pesos

: 20 mil pesos Tasa de interés : 54.2%

: 54.2% Tiempo por paga r: 7.5 años

r: 7.5 años Intereses que pagarías: 21 mil 306.21

5. Gastar tu límite de crédito

Una variable importante para determinar tu puntaje e historial de crédito es el porcentaje que utilizas de tu límite de crédito disponible. Si usas tu tarjeta de por encima del 50% de su límite, tu puntaje comienza a verse afectado, inclusive por encima del 30%, aunque eso depende del perfil de cada persona.

“Llevar al límite tus líneas de financiamiento puede afectarte, lo ideal es que hagas un uso adecuado de ellas. No es lo mismo deber 10 mil pesos en un plástico cuyo límite es de 10 mil pesos; que deber 10 mil pesos en una tarjeta cuyo límite de dinero es 100 mil pesos.

“En el primer caso, estás usando 100% de la línea de crédito; en el segundo estás usando apenas el 10% del límite de financiamiento”.

6. No aceptar aumentos en tu línea de crédito

Cuando tienes un buen comportamiento de pago, las instituciones te premian con un aumento en tu línea de crédito. No rechaces esto por temor a endeudarte más a futuro. Considera que es una recompensa por tu buen manejo del financiamiento.

7. No usar tus tarjetas de crédito

Si piensas que es bueno tenerlas, pero por precaución no usarlas, desafortunadamente te equivocas. Si no tienes actividad crediticia, el BC o Círculo de Crédito no pueden calificar tu comportamiento de pago; esto eventualmente afecta tu puntaje y pocas personas lo saben.

8. No tener “diversidad crediticia”

“Imaginemos a dos personas que pagan sus cuentas a tiempo; tienen la misma edad y perfiles similares en general. La diferencia es que una persona tiene una tarjeta de crédito, un crédito automotriz y un crédito hipotecario; la otra solo tiene una tarjeta.

“Si ambos siguen teniendo un buen comportamiento de pago, la primera persona va a tener un puntaje más alto que la que solo tiene un plástico. Manejar diferentes tipos de créditos también es relevante para el puntaje”.

9. No pagar los servicios a tiempo

¿Piensas que no pagar a tiempo la luz o el teléfono no tiene importancia? Reconsidéralo, pues las empresas de servicios de luz, internet y telefonía móvil reportan tu comportamiento de pago a Buró de Crédito.

10. No asegurarte de cancelar servicios

Por ejemplo, algunas cableras y empresas de telefonía no cierran de manera formal las cuentas en BC, por lo que tú –sin saberlo– puedes tener una cuenta abierta que ya no estás pagando, porque creías que ya está cerrada. Cerciórate de eso antes de asumir que no tienes compromisos abiertos.