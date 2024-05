Mañana de caos en Línea 7 del Metro: desalojos y retrasos desquician a usuarios

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) no deja de ser un dolor de cabeza para todos los ‘chilangos’, pues continúan presentándose retrasos, problemas y fallas, como la que ocurrió la mañana de este jueves 30 de mayo en la Línea 7, que obligó al desalojo de un tren del servicio de transporte por la presencia de humo.

De acuerdo con los reportes de los usuarios del Metro de la CDMX, fueron obligados a descender del tren en la estación Refinería, por lo que se entorpeció el avance de toda la Línea 7 y comenzaron a saturarse los andenes de otras estaciones como San Joaquín.

Por tal razón, la afluencia comenzó a incrementarse en las diferentes estaciones, con tiempos de espera superiores a los que reportó el Metro en sus canales de comunicación oficiales.

Además, posteriormente también se dieron a conocer desalojos en las estaciones San Joaquín y El Rosario, así como andenes abarrotados en Mixcoac.

“Me pueden explicar ahora porque no hay servicio en Línea 7 nos desalojaron en San Joaquín y no hay avance en ningunos de los dos sentidos”, expresó uno de los usuarios en redes.

¿Qué dijo el Metro sobre la falla de esta mañana?

El Metro capitalino solo se redujo a informar que se retiró un tren para revisión y el servicio es lento, aunque no dio más detalles sobre el motivo del problema.

“La circulación de los trenes en Línea 7 es lenta, se retira un tren para revisión. En breve se normalizará el servicio. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”, dijo.