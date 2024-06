Veracruz tiene suelos ricos, pero si no hacemos acciones para cuidar la tierra, vamos degradando estos ecosistemas Foto: Especial

Cuitláhuac García Jiménez ha sido el gobernador en toda la historia de Veracruz que más ha invertido en la preservación del medio ambiente, consolidando a los veracruzanos como la Generación de la Restauración.

Lo anterior fue manifestado en el emblemático Parque Ecológico Ciudad de los Ahuehuetes, en donde el Procurador Estatal de Protección al Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, y el titular de la Sefiplan, José Luis Lima Franco, encabezaron una emotiva ceremonia para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente.

Destacan impulso de Cuitláhuac García a acciones medioambientales en Veracruz Foto: Especial

Acompañados de los alcaldes Héctor Rodríguez Cortés, Ernesto Torres Navarro, Inocencio Ramírez Limón y Guadalupe Durán Alcántara, de Ciudad Mendoza, Nogales, Aquila y Mariano Escobedo, respectivamente, ambos funcionarios destacaron el impulso que el gobierno de Cuitláhuac García ha realizado en materia de cuidado y conservación de la naturaleza.

“Es muy importante esta convocatoria en este lugar que escogimos, que es la zona del bosque de galería de ahuehuetes, entre Ciudad Mendoza y Nogales, como un símbolo de lo que representa la naturaleza en nuestra vida y a lo largo de nuestra historia. Hoy afortunadamente Veracruz tiene suelos ricos, pero si no hacemos acciones para cuidar la tierra, vamos degradando estos ecosistemas, mermando su capacidad natural que tienen y generando estos desequilibrios que generan grandes impactos al medio ambiente y a la humanidad”, explicó el titular de la PMA durante su intervención.

Destacan impulso de Cuitláhuac García a acciones medioambientales en Veracruz Foto: Especial

En ese sentido recordó que el Día Mundial del Medio Ambiente se celebra desde 1973 y se eligió el 5 de junio porque en esa misma fecha, en 1972, se desarrolló en Estocolmo, Suecia, la primera gran conferencia sobre temas relativos al medio ambiente, conocida como la Cumbre de Estocolmo.

Cada 5 de junio, dijo, se celebra este día tan relevante para que los habitantes de este planeta recuerden lo importante que es cuidar el único hogar que tenemos y, además, para realizar acciones concretas y urgentes que ayuden a mitigar la contaminación y remediar los daños que ya se han generado.

En el 2024, comento, esta fecha se centrará en la urgente necesidad de restaurar las tierras, detener la desertificación y fortalecer la resiliencia a la sequía bajo el lema “Nuestras tierras. Nuestro futuro. Somos la #GeneraciónRestauración”.

Destacan impulso de Cuitláhuac García a acciones medioambientales en Veracruz Foto: Especial

Sergio Rodríguez Cortés justificó la ausencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, debido a que se encuentra atendiendo oportunamente la emergencia generada por los incendios en la zona centro y las altas montañas del estado de Veracruz.

“El día de ayer hablé con gobernador y se disculpa con todos, pero es más importante hoy atender el tema de los incendios forestales que en toda esta región tienen un impacto severo. Lamentablemente, la deforestación que ha tenido pues no permite tener un control, no existe una contención natural ante estas agresiones por las severas temperaturas y cualquier cosa, por muy pequeña o simple que sea, levanta un incendio y si no se atiende a tiempo se vuelve incontrolable. Esas son las consecuencias que se viven”, dijo.

Destacan impulso de Cuitláhuac García a acciones medioambientales en Veracruz Foto: Especial

En ese sentido mencionó que nuestros ancestros consideraban a la madre tierra como la diosa, como la gran naturaleza, la veneraban, la respetaban, había caza moderada, no se acababan a los animalitos, había reproducción.

“Entonces esas generaciones ancestrales que nos dieron origen a nuestra cultura mexicana, debemos rescatarlas. Nosotros no somos la Generación del Facebook, el Twitter, esas está bien, nos sirven, pero nosotros somos mexicas, otomíes, olmecas, eso somos y debiéramos estar aprendiendo de nuestra cultura para respetar a nuestra naturaleza y al medio ambiente”.

Al referirse al Parque Ecológico Ciudad de los Ahuehuetes, el funcionario estatal anunció la instalación de una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) en dicha reserva natural, cuya inversión correrá a cargo de la dependencia a su cargo.

Destacan impulso de Cuitláhuac García a acciones medioambientales en Veracruz Foto: Especial

“Y el día de hoy quiero dar a conocer que vamos a establecer una Uma en esta zona. ¿Qué es una Uma? Pues es una unidad de manejo ambiental, la estamos trabajando con nuestra gente, porque ya tenemos un listado de fauna nativa de esta zona, aves, reptiles, mamíferos. Vamos a reproducir los animales nativos endémicos de esta tierra, para volver a restaurar. Vamos a trabajar sobre toda la cadena alimenticia para poner alimento y reproducir las plantas que comen y lograr esta cadena alimenticia”.

Explicó que esta reserva natural es una zona privilegiada que cuenta con 600 árboles ahuehuetes majestuosos, muchos de más de 60 metros de altura, en donde la PMA está trabajando en su embellecimiento y conservación.

En su intervención, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del estado, José Luis Lima Franco, agradeció al titular de la PMA la invitación a esta importante celebración, destacando el impulso dado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez a las acciones en pro del medio ambiente.

Destacan impulso de Cuitláhuac García a acciones medioambientales en Veracruz Foto: Especial

“Me da mucho gusto poder estar en este marco del Día Mundial del Medio Ambiente, refrendando el compromiso que ha hecho el gobernador del estado con el medio ambiente. Refrendar que esta obra es parte de ese compromiso que hizo el gobernador por atender los temas medioambientales en Veracruz. Y quisiera darles un dato importante: no ha habido otro gobernador en la historia de Veracruz que haya destinado más recursos para la atención del Medio Ambiente. El ingeniero Cuitláhuac ha dado todo el impulso para la atención de todas las obras en Veracruz, desde rellenos sanitarios, centros de transferencia, rescates de ríos, de lagunas y obras como esta tan importante en el paseo de Ahuehuetes son muestra de ese compromiso que ha hecho el gobernador con los veracruzanos”, remarcó finalmente.

Al término del evento, Sergio Rodríguez Cortés, José Luis Lima Franco y el alcalde Héctor Rodríguez Cortés sembraron árboles y liberaron algunas especies animales en la reserva natural.