Preocupa a 82% de los mexicanos robo de datos en sus dispositivos móviles

La preocupación por el robo de datos personales a través de los dispositivos móviles sigue siendo predominante en México, ya que alrededor de 82% de la población manifestó su temor ante nuevas formas que utilizan los ciberdelincuentes para apoderarse de cuentas bancarias o datos biométricos; asimismo 67% manifestó su miedo a ser víctima de fraude y 63% temor ante una invasión a la privacidad.

Lo anterior se desprende del Vigésimo Estudio sobre Hábitos de Usuarios en Internet México 2024, el cual señala que de 2023 a 2024, el número de internautas mexicanos pasó de 96.9 millones a 101.9 millones, lo que representa el 84% de la población mayor de 6 años.

Especial Preocupan robo de datos y fraudes cibernéticos

Asimismo, según el documento, dado a conocer por la Asociación Mexicana de Internet, destaca que los estados con el mayor número de usuarios son la CDMX, el Estado de México, Nuevo León y Jalisco que en conjunto concentran el 40% del total.

Por rangos de edad, la población usuaria de internet en México, se distribuye de la siguiente manera: Generación Z (entre 12 y 27 años) 31%, Millennials (entre 28 y 43 años) 28%, Generación X (entre 44 y 59 años) 24% y Baby Boomers (entre 60 y 78 años) 16%.

Sobre el tiempo promedio de conexión, se tiene que el 54% de la generación Millennial mantiene una conectividad de más de 9 horas, separándose notablemente de la Generación X que presenta un 37% y la Generación Z con un 33% y finalmente los Baby Boomers con 24%.

Riesgos que preocupan al navegar por internet

Sobre los riesgos que preocupan a los usuarios al navegar por internet, destacan: Robo de datos personales, 82%; ser víctima de fraude, 67%; invasión a la privacidad, 63%; recibir virus a través de los dispositivos móviles, 54%, recibir contenidos desagradables o inadecuados, 26%; exposición a noticias falsas, 24%; ser víctima de ciberacoso, 21%.

Asimismo a la pregunta para que usan las redes sociales los mexicanos, 83% respondió que para mantener contacto con familia y amigos, 79% para mantenerse informado, 63% para consumir contenido de entretenimiento, 48% para mantener contacto con colegas de trabajo, 37% respondió que para comprar artículos, 34% para buscar recomendaciones o reseñas de productos, 26% para ofrecer servicios profesionales.

Algunas de las razones por las que los mexicanas no prefieren las compras en línea son: prefiero ir a las tiendas, alrededor de 66% de los participantes de la encuesta respondió de esta manera, 25% dijo que no le parece seguro y 23% respondió que no ha tenido necesidad.

Crece consumo de información a través de TikTok

Alrededor de 64% de la población utiliza las redes sociales para informarse y 24% cree que puede exponerse a falso contenido; asimismo 45% de los usuarios de TikTok tienen entre 18 y 24 años, 28% entre 25 y 34 años, 17% entre 35 y 44 años y 10% tienen más de 45 años, por lo que los Millennials y la Generación Z son quienes más consumen información en esta red social.

Las estadísticas de edad de los usuarios de las redes sociales han cambiado desde 2021. Las plataformas como Twitter e Instagram están atrayendo a una audiencia más joven, mientras que Facebook se está volviendo más popular entre las personas mayores. YouTube continúa siendo utilizado por personas de todas las edades. TikTok ha experimentado un crecimiento significativo y ahora es una de las plataformas de redes sociales más populares del mundo, señala un estudio de BlackShark Solutions.