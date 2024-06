Ciclista es golpeada por tren al intentar tomarse una selfie

En las últimas horas miles de internautas comenzaron a compartir, en X, la grabación que muestra el momento en que una mujer fue golpeada por un tren. Este suceso le provocó la muerte a la dama y en pocos minutos se supo que la locomotora involucrada era ‘La Emperatriz’, también conocida como Empress 2816.

Tras la viralización del hecho, otros comunicadores difundieron un suceso similar en Coahuila, donde otra fémina estuvo a nada de perder la mamo por tomarse una selfie. Ahora, en otra parte del mundo, una ciclista intentó repetir la misma acción, mas tuvo el mismo resultado. En el video, de apenas 30 segundos, se ve cómo la víctima le dio la espalda a la locomotora y posó para la instantánea.

Lamentablemente, el descuido generó que la ciclista sufriera una fuerte lesión en todo el cuerpo. Pese a que se conoce que el accidente ocurrió en Brasil, no existe un informe certero que hable del estado de salud de la involucrada.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de un millón de reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer comentarios como “Hasta el tren le aviso. Juró que la gente no tiene neuronas”, “Esto es horrible. Me pregunté cómo no podían oír una bocina tan fuerte, pero veo que probablemente pensaron que era el tren que estaba en el lado opuesto. ¡Se veían tan felices! Pensar que desaparecerían en apenas unos segundos es muy triste”, “es que andaba probando que sirviera el casco” o “Hasta para una selfie, todo lo hacen mal”.