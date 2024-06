Sandra Cuevas enfurece contra reportero que reveló agresión en bar de la Zona Rosa

Sandra Cuevas buscó una senaduría por Movimiento Ciudadano, en su fórmula también estaba Alejandra Barrales, pero no pudieron conseguir los votos necesarios FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El conocido reportero de temas policíacos Carlos Jiménez se “enganchó” en una discusión con la exalcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien dejó ese cargo para buscar un lugar como senadora de la mano de Movimiento Ciudadano, pero los votos no le alcanzaron para llegar a ese recinto legislativo.

Todo empezó por una publicación que hizo el reportero respecto a una agresión sexual cometida en un sitio conocido como El Cabaretito en la Zona Rosa, lo cual no sería el primer caso que se comete ahí, ya que en 2023 una joven fue víctima de abuso.

“Violan, otra vez a cliente del Cabaretito. Un joven denunció que fue al bar de Zona Rosa @AlcCuauhtemocMx. Tomó una michelada y perdió el conocimiento. Despertó tirado afuera, en la calle, con lesiones por un ataque sexual. @FiscaliaCDMX indaga. En 2023 violaron a una mujer ahí”.

Dicha publicación no fue del agrado de la exalcaldesa, quien le reclamó que busca manchar su nombre y no cuestiona al alcalde sustituto de esa demarcación Raúl Ortega Rodríguez, quien fue dejado en el cargo por la misma Sandra Cuevas.

“Yo cerré ese lugar, el nuevo alcalde dirigido por Morena por unos pesos lo volvió a abrir. También deberías denunciar eso Carlos, a mí no te cansabas de pegarme y hoy qué pasa, por qué no hablas de las omisiones y corrupción que impera en la alcaldía Cuauhtémoc? ¿Por que no denuncias al alcalde?”, cuestionó Cuevas.

Carlos Jiménez no se quedó callado y respondió a la queja de Cuevas, en donde le aseguró que el lugar reabrió cuando ella aún estaba al frente de la alcaldía y lamentó el desastre administrativo que enfrentará Alessandra Rojo de la Vega, próxima alcaldesa de esa demarcación.

“Señora @SandraCuevas_ ese lugar reabrió cuando usted aún estaba en el cargo. Sobre la persona que hoy está al frente de la @AlcCuauhtemocMx, no entiendo sus quejas. No fue usted quien lo dejó ahí cuando se fue para ser senadora? Pobre @AlessandraRdlv, el desastre que deberá reparar”.

Cuevas se queda sin “hueso”

Durante su gestión en el alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas enfrentó varias polémicas, como entregar dinero en efectivo durante un evento, desalojar a un grupo de vecinos que se reunían en el Kiosco Morisco a bailar los fines de semana, entre otros.

Además, declaró que quería ser nombrada como la próxima secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) si el bloque opositor ganaba la jefatura de Gobierno, pero después cambió de planes y quiso buscar la candidatura para gobernar a la capital del país.

Pero al no conseguirla se fue a Movimiento Ciudadano para buscar una senaduría en fórmula con Alejandra Barrales, pero perdieron y solo consiguieron 399 mil 46 votos, muy lejos de los pocos más de tres millones de Omar García Harfuch y Ernestina Godoy.