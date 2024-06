Calles y puestos ambulantes, cuna del trabajo infantil en la CDMX

Las calles y los puestos ambulantes de la Ciudad de México son la cuna del trabajo infantil ilegal en la capital, que en su conjunto, acaparan el 40% de los casos, reveló el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, Salvador Guerrero Chiprés.

En entrevista con Publimetro, reveló que el trabajo infantil ilegal (aquel que priva a niños y adolescentes de su potencial y desarrollo físico y psicológico), se deriva de la desigualdad económica, el acecho de organismos delictivos y la ausencia de educación e interrupción de los lazos familiares.

Relató que del total de reportes por trabajo infantil ilegal de 2022 a lo que va de 2024, el 31.4% corresponde al trabajo ilegal en las calles (niños vendiendo dulces u otra mercancía); el 7.7% corresponde a menores trabajando en negocios, puestos ambulantes; mientras el 5.3% al trabajo en restaurantes y tiendas.

El 3.4% corresponde a trabajos en centros comerciales; el 2.9% en albañilería, oficio que comúnmente es heredado por el padre de familia; el 2.4% corresponde a las taquerías, en donde también normalmente es herencia familiar, y en donde se empieza de mesero o lavatrastes; y el 1.9% –la cifra más baja– se da en trabajo en bares.

“Cuando hablamos del día mundial en el que se conmemora la lucha contra el trabajo infantil, lo que estamos diciendo es que toda la comunidad debe reconocer la enorme oportunidad que tiene de acompañar el desarrollo y protección de las infancias. Tenemos datos que nos indican que el trabajo infantil ilegal persiste en el país y que es necesario erradicar”, expresó.

Mencionó que los menores de 12 a 15 años de edad son las principales víctimas con el 34.3% de los casos; le secundan los niños de 7 a 11 años con el 29.3%; los de 16 a 17 años con el 17.9%; y los más pequeños, de 4 a 6 años y de 0 a 3 años, con el 10.6% y 1.8% respectivamente.

Además, los reportes que más llegan por trabajo infantil ilegal al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX corresponden a niños, que tienen una fuerza laboral del 51.2%; mientras el 44.2% afecta a las niñas; mientras el 4.5% restantes, son de menores que están en anonimato. “Los reportes son una muestra del universo que desconocemos”.

“Hay que reportar de manera ciudadana y anónima, para que se denuncie el trabajo infantil ilegal dónde puede haber circunstancias que conecten con delincuencia organizada, con pedófilos, con personas que son tratantes, y que es necesario combatir. Toda la comunidad debe colaborar para la erradicación del trabajo infantil; y que también se lleve a juicio a las personas que son responsables de delitos vinculados a este y a otros igualmente graves” — Salvador Guerrero Chiprés

Efectos negativos

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estipula que el trabajo infantil puede producir efectos negativos, inmediatos o futuros para su desarrollo físico, mental, psicológico o social, e impide el disfrute pleno de sus derechos humanos, en especial obstaculiza su asistencia o permanencia en la escuela y reduce su rendimiento en ella.

En 2014, se reformó el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para elevar a 15 años la edad mínima para trabajar (antes 14). No obstante, el Módulo de Trabajo Infantil 2017 del INEGI, señala que a nivel nacional 3.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años realizaron trabajo infantil, de los cuales 58.2%, se refiere a ocupación no permitida y el 36.6% a quehaceres domésticos no adecuados.

El número de personas en ocupación por debajo de la edad mínima para trabajar era de 802 mil 890 personas (38.7%), y 1 millón 267 mil 543 (61.3%) se dedicaban a actividades peligrosas. El 39.3% de quienes eran personas menores de edad en ocupación no permitida no percibían ingresos por su labor. Los Estados de Nayarit, Zacatecas y Campeche reportaron el mayor índice de trabajo infantil, con el 19.7%, 18.9% y el 18.1%, respectivamente.

La CNDH también mencionó que no existe una solución única para eliminar el trabajo infantil, debe buscarse la participación de los diferentes actores sociales para encontrar y establecer alternativas que atiendan el fenómeno de una manera integral y transversal.

Peores trabajos infantiles

Las peores formas de trabajo infantil, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), corresponden a: la esclavitud o prácticas análogas, como venta y trata de personas, servidumbre por deudas, trabajo forzoso u obligatorio, y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para utilizarlos en conflictos armados.

La utilización, reclutamiento para prostitución y producción de pornografía; la utilización para la realización de actividades ilícitas, producción y tráfico de estupefacientes; y el trabajo que, por su naturaleza o las condiciones en que se realiza pueda dañar la salud, por ejemplo trabajo en el hogar, en las minas y la agricultura.

¿Cómo ayuda el Consejo Ciudadano?

Salvador Guerrero Chiprés dio a conocer que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX acompaña física, emocional y jurídicamente a los menores que han sido afectados por el trabajo infantil ilegal.

Sin embargo, señaló que el apoyo llega hasta donde quieran los afectados, que va desde un apoyo emocional a través del número de teléfono (55 5533 5533), hasta elevar una denuncia a nivel federal.

“Lo que nosotros hacemos es, de acuerdo con la voluntad de las personas, inclusive sean niños muy pequeños, es ayudarles hasta donde nos dan información, así que podemos ayudarles acompañándolos para interrumpir una situación en que puede haber un ilícito”, informó.

“Podemos acompañarlos en una carpeta de investigación, en el seguimiento de la carpeta; o acompañarlos para que se canalice algún caso al DIF, según lo que nos pidan o estén planteando; o incluso en casos más complejos, para que eleven su denuncia a autoridades federales o que conozcan de su situación” — Salvador Guerrero Chiprés

Refirió que la mayoría de menores no buscan realizar una denuncia por trabajo infantil en el Ministerio Público, sino tener un acompañamiento psicoemocional para que se interrumpa la situación de abuso - explotación que viven en la Ciudad de México, sin embargo, reiteró que es importante denunciar.

“Aunque no se pueda abrir el proceso (denuncia), que no les interese o por alguna razón no lo quieran hacer, pues es importante que la Policía de Investigación (PDI) y la Guardia Nacional conozcan las circunstancias que están ocurriendo en el entorno donde existe el trabajo infantil ilegal, así colaboramos”, dijo.

Prevén instalar mesa que atienda infancias

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Salvador Guerrero Chiprés, adelantó que prevé instalar una mesa que atienda a las infancias, en colaboración entre el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, y Clara Brugada, próxima jefa de Gobierno capitalino.