Guerrero duplica promedio de trabajo infantil... y puede empeorar por Otis

Organizaciones civiles señalan que cerca del 70% de estudiantes están en riesgo de padecer un nuevo rezago educativo en Guerrero tras el paso del huracán Otis, el cual tendría como consecuencia incidir negativamente en el trabajo infantil y sano desarrollo de la infancia, por lo que urgieron al gobierno federal a incluir trabajos específicos para las infancias en el Plan de Reconstrucción en el estado.

Por un lado, el Instituto Mexicano de para la Competitividad A.C. (IMCO) advirtió que puede haber hasta 7 mil 500 escuelas potencialmente dañadas en Guerrero, pues al inicio de la tragedia 46 municipios entraron en la declaratoria de emergencia, lo que incide en 38 mil docentes y 625 mil estudiantes de primaria, secundaria y nivel medio superior (educación obligatoria).

En entrevista para Publimetro, Fernanda Domínguez, coordinadora de Educación del IMCO, detalló que si bien la Secretaría de Educación de Guerrero reportó daños en 369 planteles de educación obligatoria, estos están únicamente en Acapulco y Coyuca de Benítez, es decir, falta aclarar sobre los otros 44 municipios afectados.

Aunado a esto, recalcó que en el Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el Huracán Otis no se contempla un apartado específico para la rehabilitación de escuelas, pues se destinan recursos, de manera general, a drenaje, alumbrado, escuelas y otras obras de infraestructura.

Es por ello que el IMCO urgió a que en la estrategia de reconstrucción se incluya un apartado específico para las escuelas; que se dirijan esfuerzos específicos a los otros 44 municipios afectados que se incluyeron en la declaratoria de emergencia original; que se publiquen reportes específicos en materia de educación y, mientras se consolida la reconstrucción, se habiliten espacios de aprendizaje con mecanismos flexibles para el estudiantado.

A pregunta expresa, la investigadora tampoco descartó una posible recalendarización en las escuelas que no puedan dar servicio; sin embargo, hizo hincapié en que las autoridades deben tomar cartas en el asunto ante el probable riesgo de un nuevo rezago.

Por el otro lado, David Calderón, director de Calidad, Innovación e Impacto en Save the Children, urgió a un pronto regreso a la escuela pues, además de ayudar a la educación de los menores, los institutos permiten estructurar a vida cotidiana de los niños que propicia su sano desarrollo emocional.

Además, se trata de un “espacio seguro” que, si permanece cerrado por mucho tiempo en contextos de precariedad, pone en riesgo a los menores de caer en el trabajo infantil, actividades no remuneradas (como el cuidado de personas al interior del hogar) o que los recluten delincuentes para formar parte de la delincuencia organizada, por lo que también llamó a atender las carencias post Otis.

Los estragos por Otis podrían afectar al mediano y largo plazo a miles de estudiantes

En este sentido, recordó que los municipios más afectados dependían económicamente del turismo, por lo que muchas familias perdieron su principal fuente de ingresos; en ese sentido, Calderón llamó a que se creen fuentes de ingreso para el sostenimiento de los afectados y, con ello, evitar un incremento del trabajo infantil.

“Los niños se caracterizan por tener una capacidad de resiliencia mayor que los adultos. Son más flexibles, entonces, sí hay una responsabilidad de los adultos de no decepcionarlos. Si no se los llevó el huracán, que no se los lleve la indiferencia”

— David Calderón