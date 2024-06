Autoridades confirman que el fentanilo aterrizó en CDMX, y surgen casos accidentales

Los capitalinos consumen fentanilo sin darse cuenta, la mezcla y contaminación de este opioide con otro tipo de drogas ha llevado a cientos de personas a probar el potente fármaco que ocasionó una crisis por el alto número de sobredosis en la frontera entre México y Estados Unidos.

Y es que en los antros, bares, eventos y fiestas de la Ciudad de México, el fentanilo ha ganado ganado terreno en silencio al combinarse con otras drogas como la heroína, cocaína, metanfetamina y el éxtasis, lo que aumenta el riesgo de sobredosis, de acuerdo con especialistas.

Tal es el caso de un consumidor anónimo, que reveló a Publimetro que ingirió fentanilo sin darse cuenta, lo que lo llevó a desmayarse y sufrir un paro cardiorrespiratorio (pérdida inesperada y repentina de la función cardíaca, la respiración y el conocimiento; no es lo mismo que un infarto), para después ser hospitalizado.

El joven de 26 años relató que un fin de semana acudió a una fiesta techno con alrededor de 25 personas, en la que decidió comprar MDMA (éxtasis - tacha) a un vendedor local –al que ya conocía– de la alcaldía Iztapalapa, para estar en sintonía con el evento que estaba ambientado con música electrónica y luces neón.

Sin embargo, minutos después de haber consumido la “tacha”, el joven empezó a sentirse mal de salud, lo que lo llevó a sufrir un paro cardiorrespiratorio en la fiesta; por ello, los asistentes hablaron a una ambulancia y se lo llevó a una hospital cercano, en el que después de análisis –y varios días– le mencionaron que todo se derivó del consumo del fentanilo, del que nunca se dio cuenta.

“Fui a una fiesta de techno, era un chavo que siempre nos vendía, y nos dijo: traigo nuevo material. Le compramos una (tacha) y en la peda me empecé a sentir mal. Me acosté y me empecé a sentir mal, a convulsionar; después llegó la ambulancia y recuerdo que me estaban abriendo la garganta con la mano, también bajé de peso”, explicó.

La fiesta techno se realizó en Iztapalapa, la alcaldía en donde se realizan más detenciones por delitos contra la salud, de acuerdo con carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) con corte al 2023.

Al lado de Iztapalapa se encuentra Iztacalco, demarcación que confirmó que en la Ciudad de México ya existe el consumo de fentanilo, de acuerdo con datos proporcionados vía transparencia a Publimetro, por parte de la Secretaría de Salud (Sedesa) y el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA).

Se detectó consumo de Fentanilo en Iztacalco Información fue obtenida via transparencia por Publimetro

“Hago de su conocimiento que en lo que corresponde al requerimiento de estadísticas de consumo de fentanilo, en el ejercicio de nuestras atribuciones se realizan valoraciones psicológicas para la canalización a tratamiento, dentro de estas valoraciones se aplica el tamizaje ASSIST, el cual es una prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. Por lo que estamos en la posibilidad de informarle que durante el periodo de mayo 2023 a la fecha de este documento, solamente se ha detectado el consumo de fentanilo en 1 persona, la cual radica en la alcaldía Iztacalco”, se lee en el documento.

Valentin Islas, académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la UNAM, señaló que es peligroso mezclar drogas de todo tipo, es especial con el fentanilo, que produce “depresión”, siendo que los mexicanos prefieren consumir drogas con efecto estimulante, como la cocaína y tachas.

“A veces los jóvenes consumen la droga que no buscan. Lo que se consume más en México es la mariguana, la cocaína, las tachas y el activo; en este caso, esas drogas tienen otro tipo de efectos que el fentanilo, que es lo que no busca el mexicano. No quiere sentirse narcotizado, estupidizado, los mexicanos quieren sensación de euforia y fortaleza” — Valentin Islas

Alertó que el fentanilo es una droga muy potente, que “tantito te pasas de dosis y viene la muerte”; por lo que reiteró el peligro que es mezclar o contaminar alguna droga con el fentanilo, pues “la cocaína es un estimulante y el fentanilo te baja, es diferente a la acción de la cocaína; el fentanilo es efecto de depresión, no sé qué efectos traiga esa combinación”.

Esa incógnita fue respondida por científicos de la Universidad de California en Los Ángeles, quienes revelaron que las muertes por sobredosis tras consumir fentanilo junto con estimulantes (cocaína, metanfetamina y otros) se multiplicó en 11 años, siendo que este patrón de consumo combinado pasó a ser el predominante en los fallecimientos por sobredosis relacionados con el fentanilo en Estados Unidos, lo que plantea nuevas complejidades para una situación ya de por sí muy grave.

¿Cómo pegaría el Fentanilo en CDMX?

Valentin Islas consideró que la detección del consumo de fentanilo por una persona en Iztacalco “no significa nada”, pero alertó que en un futuro pudiera registrarse en la capital un consumo mayor, pero muy bajo, a comparación con la frontera norte del país. “Yo veo difícil que aquí (CDMX) prenda, algo tiene el mexicano que no le da por consumir este tipo de drogas”.

“¿Qué es lo que tendría que pasar para que se consuma el fentanilo? Primero que corra muy libremente dentro de los grupos minoritarios de la ciudad; segundo, que la gente quiera sentirse así como que zombie, digamos es que es un depresor, que alivia dolor, pero los que consumen esta droga no es que tengan dolor físico, sino porque desean tener otro tipo de sensación de bienestar. Habría muchos adolescentes en la calle libres sin control, para que la droga se enganche” — Valentin Islas

Además, consideró que los grandes carteles del país, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, pueden tener sus lazos de distribución de droga en la ciudad con otros grupos, como La Unión Tepito, Los Rodolfos y el Cartel de Tláhuac, este último con mayor presencia en la zona oriente de la capital, en la que se encuentra Iztacalco e Iztapalapa.

“El fentanilo ya tiene presencia en el mercado gringo desde los 60, pero a raíz de que surge este mercado por estas pastillas falsas de oxycodone contaminadas con fentanilo, sin ningún control de calidad. Entonces los chavos piensan que están consumiendo una pastilla de oxycodone cuando realmente se están consumiendo grandes dosis de fentanilo, y el fentanilo es una droga muy potente, tantito te pasas de dosis y viene la muerte”.

El subregistro

Valentin Islas, académico de la FES Zaragoza de la UNAM, resaltó que existe un “subreporte” en las cifras del consumo de fentanilo en la Ciudad de México, debido a que los doctores utilizan este medicamento en hospitales, sin que las autoridades se den cuenta, “pero no significa que el país esté inundado de fentanilo”,

“Hay un subregistro muy escondido, muy por debajo, del consumo de drogas de uso médico entre los profesionales de la salud, enfermeras, médicos y especialistas del campo, muchos reportes por debajo del agua, en donde se detecta o se reporta este consumo de fentanilo en este ámbito profesional. No se reporta, está escondido, es un problema, una actividad ilícita en el que muchas personas de la salud incurren en el consumo de estas sustancias” — Valentin Islas

Dijo que las autoridades deben identificar estas prácticas fácilmente gracias a la experiencia y conocimiento que tienen; pero “digamos que requiere cierta habilidad detectar esta droga, y todavía no tenemos la suficiente capacidad, entonces por eso mucho subreporte está presente”.