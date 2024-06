“No cedamos ante el abuso”: Salinas Pliego muestra video de magistrado denunciando ‘cobro doble’ del SAT

Grupo Salinas ha decidido llevar su disputa con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esto ocurre tras un fallo del tribunal colegiado a favor, en un caso que involucra el pago de 24 mil millones de pesos por Impuesto Sobre la Renta (ISR) del año 2013. Ricardo Salinas Pliego, dueño del conglomerado, ha manifestado su determinación de no ceder ante lo que considera un cobro doble abusivo por parte de la dependencia.

Salinas Pliego expresó su confianza en que el Poder Judicial Federal actuará de manera imparcial y objetiva para contrarrestar estas prácticas. El empresario destacó la valentía de algunos jueces y magistrados, mencionando específicamente al presidente del tribunal que revisó su caso, el magistrado Fernando Silva.

“Se los dije ayer y se los vuelvo a decir hoy… esto no acaba hasta que se acaba. Llevaremos nuestro caso a la @SCJN, donde con independencia, integridad, compromiso y objetividad esperamos sean un contrapeso para regular los abusos del @SATMX. Lo más rescatable es que, a pesar de todas las presiones en contra del Poder Judicial Federal, hay jueces y magistrados valientes, como el presidente del tribunal en el que se discutió nuestro caso hoy. El magistrado Fernando Silva se atrevió a exhibir los abusos que se están cometiendo en contra de mis empresas, y aseguró que no es válido que el SAT determine un crédito fiscal excesivo para presionar a un contribuyente a pagar otros créditos previos. Dijo que eso es, una práctica abusiva y coactiva que, no ampara la ley. Así que, ¡No cedamos ante el abuso… aquí estamos, y aquí seguiremos!”, dijo Salinas Pliego

Según Salinas Pliego, el SAT utiliza tácticas coercitivas al determinar créditos fiscales excesivos para presionar a los contribuyentes a pagar, lo que considera un acto abusivo y sin respaldo legal.

El conflicto entre Grupo Salinas y el SAT refleja tensiones crecientes entre el sector empresarial y las autoridades fiscales en México. Esta disputa tiene implicaciones económicas significativas y podría influir en el ámbito judicial del país. Salinas Pliego reiteró su compromiso de llevar el caso hasta las últimas consecuencias, subrayando que no se detendrá hasta obtener un fallo justo en la SCJN.

La firme posición de Salinas Pliego responde a su percepción de defenderse contra estos presuntos abusos institucionales, destacando la importancia de mantener la integridad y la independencia del sistema judicial mexicano frente a presiones externas.

El empresario compartió un video en el que el magistrado Silva argumenta que la sentencia reclamada es inconstitucional, ya que la simultaneidad en la improcedencia y procedencia de pérdidas fiscales genera un doble cobro, transgrediendo el principio de proporcionalidad tributaria y afectando injustificadamente el patrimonio del contribuyente.

“A mi juicio asiste la razón a la empresa que posa en esta parte cuando argumenta que la sentencia reclamada es inconstitucional porque la sala responsable no tomó en cuenta que esa simultaneidad que la improcedencia después de la procedencia de las mismas pérdidas fiscales, tiende a generar un doble cobro que transgrede el principio de proporcionalidad tributaria y el patrimonio de la contribuyente de manera injustificada, a mi juicio, porque el sistema de consolidación se encuentra por ley interrelacionado entre ejercicios fiscales, de manera que el SAT en 2018 no debió exigir la reversión de unas pérdidas que el propio SAT ya había declarado inexistentes desde 2016″, dijo el magistrado en un video compartido por Salinas Pliego

Según Silva, el SAT no debió exigir la reversión de pérdidas fiscales declaradas inexistentes previamente. Salinas Pliego concluyó su mensaje reafirmando su compromiso con la justicia y su lucha contra los abusos fiscales, asegurando que no cederá ante lo que considera prácticas coercitivas por parte del SAT, que no están amparadas por las leyes mexicanas.