“La voz del pueblo es la voz de Dios, entonces ‘es Claudia’”: AMLO

Luego del triunfo de Claudia Sheinbaum en las pasadas elecciones del 2 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no ha parado de lanzar elogios a la virtual presidenta electa; sin embargo, este miércoles hizo un llamativo comentario.

En su conferencia de prensa mañanera, el presidente mexicano aseguró que Claudia Sheinbaum representa tanto la voz de Dios como la voz del pueblo, después de ser votada para ser la titular del Poder Ejecutivo desde el mes de octubre.

“Soy partidario del estado laico, pero hay una frase que aplica muy bien en estos casos: ‘La voz del pueblo es la voz de Dios’, entonces ‘es Claudia’. Creo que eso lo uso ella en su campaña”, dijo el mandatario mexicano en su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Aplaude principios de la 4T

López Obrador mostró su alegría tras la reunión que tuvo Sheinbaum con diputados y senadores electos en el WTC el martes, en la que los obligó a repetir los principios de la 4T: No mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Aseguró es resulta complicado que se den este tipo de acciones después de haber conseguido 36 millones de votos, es decir, una gran legitimidad para gobernar.

“Hacia adelante va a continuar la transformación, desde luego con el estilo de una mujer inteligente, honesta, ayer me gusto muchísimo que repitiera el compromiso de ‘no sentir, no robar y no traicionar al pueblo’. Otro, a esta alturas, estaría difícil escuchar eso a estas alturas de una presidenta electa que gana con 36 millones de votos, es la presidenta más votada en la historia de México”.

Entre las tres mejores del mundo

AMLO también indicó que Claudia Sheinbaum será una de las tres mejores gobernantes del mundo y dijo que no hay quién se le compare en el mundo.

“Estamos hablando de que va a ser una de las tres mejores gobernantes del mundo, porque lo tengo que decir así, puede parecer exagerado, pero, ¿con quién se compara? Ahí se los dejo de tarea. No estamos hablando de una gobernante más, estamos hablando de una gran dirigente”.