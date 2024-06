Ley de Amnistía: 9,867 personas en prisión han obtenido su liberación anticipada

La Secretaría de Seguridad Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez, informó que a través del programa de Preliberación y Amnistía, un total de 9,867 personas en prisión han sido liberadas anticipadamente desde julio de 2022 hasta el 24 de junio de 2024.

Durante una conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria detalló que de ese total, 9,493 personas fueron preliberadas, incluyendo mujeres, enfermos con padecimientos crónico-degenerativos, adultos mayores e indígenas. Por amnistía, 374 personas obtuvieron su libertad, de las cuales 127 son mujeres y 247 hombres.

Rosa Icela, Secretaría de Seguridad Ciudadana federal.

Rosa Icela mencionó que aún están pendientes 50 resoluciones positivas en la Comisión de Amnistía, las cuales están siendo revisadas para su confirmación por parte del juez competente.

Explicó que muchas de las personas beneficiadas eran campesinas dedicadas a la agricultura, acusadas de delitos relacionados con la salud.

“Por acciones como estas, avanzamos en la construcción de una sociedad más humanitaria, igualitaria y justas — Rosa Icela Rodríguez

Destacó la colaboración de los órganos involucrados, como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Poder Judicial, la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales, en la ejecución de estas liberaciones.

Por instrucción presidencial, este beneficios se otorga a las personas privadas de la libertad que no cometieron delitos graves; que no pudieron pagar un abogado, no tiene traductor o han enfrentado dificultades; personas con discapacidad permanente, en pobreza, víctimas de intimidación o discriminación.

Desarme voluntario

Rodríguez Velázquez dio a conocoer que con el programa “Desarme Voluntario, donde se canjean armas de manera voluntaria por dinero en efectivo, en municipios prioritarios, se han realizado en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Ellos son la entidad que tiene esa facultad y la Secretaría de Seguridad se encarga de la coordinación con los estados, con los municipios, de informar a la población y de invitar a participar en este programa”, concluyó.