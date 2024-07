“El peor error de mi vida fue haber fallado”: “El Bart”, quien atentó contra Gómez Leyva

La activista y periodista Saskia Niño de Rivera entrevistó desde la cárcel de Santa Marta Acatitla a Héctor Eduardo Martínez Jiménez, alias “El Bart”, quien presuntamente disparó al famoso periodista Ciro Gómez Leyva, la noche del 15 de diciembre de 2022.

Gómez Leyva presentó el adelanto de la entrevista en su programa televisivo, informando que consistía en una serie de capítulos que aparecerán en Penitencia, el podcast de Niño de Rivera.

“Muerto, libre, con dinero”: el plan detrás del atentado a Gómez Leyva

Al comienzo del adelanto de la entrevista, Niño de Rivera rememoró el contexto tras el posible asesinato de Gómez Leyva, uno de los periodistas con más influencia en el país. Sin embargo, ese dato no era importante para “El Bart”, y aún así procedió con la tarea delictiva: “¿Cuántos periodistas no han matado y no ha pasado nada? No han agarrado a nadie”.

“El Bart” habló de la planificación antes y después de disparar contra el periodista, el posible escenario que hubiera realizado: “Pensé yo, mi idea era muerto, libre, con dinero (...) me voy a donde me tenga que ir, me escondo un rato, se enfrían las cosas”.

El peor error de su vida, según “El Bart”

Asimismo, “El Bart” compartió su opinión respecto a los hechos sucedidos la noche del 15 de diciembre de 2022 y las posteriores investigaciones periodísticas y legales alrededor del caso: “Yo me lo imaginaba en su camioneta en una sábana blanca (...) sabemos que si se está haciendo tanta investigación es porque él está haciendo su pancho”.

Además, en diálogo con la entrevista Niño de Rivera, reconoció que no asesinar al periodista fue el peor error de su vida.

Al final del adelanto de la entrevista, ambos hablaron sobre la planeación detrás de los actos cometidos por criminales: “De entrada, no me drogaba (...) puro cigarro y ya. Porque de hecho eso es hasta para ir a robar. Tienes que estar en tus cinco sentidos”.