Jeremy Corbyn, el amigo honesto de AMLO, gana al Partido Laborista en Reino Unido

El mandatario mexicano resaltó que “cuando estábamos en la oposición y él era líder del Partido Laborista Independiente en el Parlamento inglés, me visitó en Tabasco y luego nos encontramos en Londres”.

Jeremy Corbyn, el amigo personal de Andrés Manuel López Obrador, ganó en Islington North, el distrito que representa desde 1983, pero por primera vez ha sido elegido como diputado independiente.

El ex líder de la oposición venció a Praful Nargund, un concejal laborista local como su candidato en mayo. Corbyn obtuvo 24,120 votos, mientras que Nargund obtuvo 16,873 votos.

En su discurso de victoria, Corbyn dijo que había llevado a cabo una “campaña positiva”. El sistema político debe generar respuestas a los problemas sociales, afirmó, y añadió que demonizar a los solicitantes de asilo no era la respuesta. Dijo que estaba orgulloso de su electorado por defender una “política más amable, más gentil, más inclusiva”.

Corbyn añadió: “No podría estar más orgulloso de mi circunscripción de lo que estoy esta noche y orgulloso de nuestro equipo que consiguió este resultado. Muchas gracias a Islington North por el resultado que hemos conseguido esta noche”.

Corbyn, de 75 años, dijo a los periodistas que había sido una “noche muy interesante en la historia política de este país” y que estaba “ansioso por ser parte de esa historia”.

Añadió: “Si el gobierno elimina el límite de la prestación por dos hijos, por ejemplo, ¡aleluya! Estaré encantado. Pero si no lo hace, estaré allí, diciendo: ¿por qué no lo han hecho? Si introducen controles de alquiler en el sector privado, bien hecho. Si no lo hacen, estaré allí. Porque esta es una votación para demostrar que la gente quiere una voz verdadera e independiente en el parlamento para alzar la voz en favor de la justicia social”.

Keir Starmer impidió a Corbyn presentarse como candidato laborista en marzo de 2023, pero poco después de convocarse las elecciones anunció que se presentaría como independiente, lo que provocó su expulsión del Partido Laborista.

En octubre de 2020, Corbyn fue suspendido del partido y perdió el látigo parlamentario después de describir el antisemitismo en el Partido Laborista como “dramáticamente exagerado por razones políticas” en respuesta a un informe crítico del organismo de control de la igualdad.

AMLO El mandatario mexicano resaltó que “cuando estábamos en la oposición y él era líder del Partido Laborista Independiente en el Parlamento inglés, me visitó en Tabasco y luego nos encontramos en Londres”. (Twitter)

Después de 19 días, fue readmitido en el partido , pero la negativa de Starmer a restituir el látigo significó que continuó como diputado independiente hasta que se convocaron elecciones generales.

La campaña de Corbyn se enfrentó a la dificultad de superar la larga asociación entre él y el Partido Laborista, ya que muchos votantes de su circunscripción del norte de Londres aparentemente desconocían que él no era el candidato del partido en las elecciones. Al enfrentarse a una batalla cuesta arriba sin los datos ni la infraestructura de campaña del Partido Laborista, la campaña de Corbyn dependió de voluntarios de todo el Reino Unido que acudieron para apoyar las campañas de visitas puerta a puerta.

Su victoria pone fin a una tradición de Islington North de votar al Partido Laborista desde las elecciones parciales de 1937.

La amistad de Corbyn con AMLO

La última vez que el político inglés y el presidente mexicano se reunieron fue en 2023, pero hay que matizar que Corbyn fue uno de los invitados especiales del tabasqueño a su toma de protesta en 2018.

En su último encuentro, el presidente Andrés Manuel López Obrador —quien reconoció a Corbyn como un amigo honesto que representa “una esperanza para el pueblo del Reino Unido”— resaltó que “cuando estábamos en la oposición y él era líder del Partido Laborista Independiente en el Parlamento inglés, me visitó en Tabasco y luego nos encontramos en Londres”.

La reunión entre ambos políticos se da en el contexto del fortalecimiento de los lazos de amistad y colaboración de México con otras naciones, que promueve el presidente López Obrador desde el inicio de su administración.