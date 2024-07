“Un error embriagarse con el triunfo”: Citlalli Hernández desiste; no buscará dirigencia de Morena

Citlalli Hernández desiste; no buscará dirigencia de Morena tras declaración de Luisa Alcalde

La secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández, declaró que “nadie le pidió bajar la mano”, pues ella misma decidió no participar en la contienda para convertirse en la próxima dirigente del partido.

¿Le pidieron “bajar la mano” para no postularse como dirigente de Morena?

Esta decisión se dio tras el anuncio de la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, quien manifestó su interés en asumir el cargo que dejará el actual presidente nacional del partido, Mario Delgado, quien en la administración de la futura mandataria Claudia Sheinbaum, formará parte del gabinete presidencial como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En una entrevista con la periodista Azucena Uresti, Citlalli Hernández explicó que, aunque tenía interés en tomar el cargo, optó por no postularse.

“Tenía interes... sin embargo soy una convencida de que mi motivación no era el cargo en sí... siempre es un error embriaganse con el triunfo y siempre hay que ser autocriticos, pensando en cómo mejorar, eso me motivaba para levantar la mano. Cuando suena el rumor de que Luisa podría ser, decido ya no participar”, aseguró La secretaria general de Morena.

Hernández mencionó que su decisión fue influenciada por una actitud autocrítica y el deseo de evitar la ‘embriaguez del triunfo’. Además, indicó que, tras los rumores de que Luisa María Alcalde tomaría el lugar de Mario Delgado, decidió no participar, a pesar de contar con el respaldo de muchos militantes del partido guinda.

Habla de la dirigencia de Luisa María Alcalde en Morena, en caso de ser elegida

Citlalli Hernández expresó su confianza en que, de ser elegida, Luisa María Alcalde haría un excelente trabajo al frente de Morena, pues ambas comparten la misma visión para el futuro del partido, y enfatizó que su decisión no se trata de un asunto personal, sino del bienestar del partido y de tener una dirigencia a la altura de la próxima administración a cargo de Sheinbaum.

Hernández también mencionó que la renovación del partido podría llevarse a cabo a mediados de septiembre, aunque aún no se ha decidido si la elección se realizará mediante votos o por consenso. La secretaria general y también senadora, subrayó la importancia de este proceso para asegurar que Morena continúe fortaleciéndose y esté preparada para los desafíos futuros.