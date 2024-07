“Estás hablando con un muerto en vida”: entrevistan a Andrés Roemer en Tel Aviv

El equipo de Grupo Fórmula realizó una entrevista exclusiva a Andrés Roemer en Tel Aviv, quien lleva tres años fuera de México y en el año pasado el gobierno mexicano solicitó su extradición. Roemer enfrenta cinco acusaciones por presunto abuso sexual y violación.

“No soy ningún santo. No soy ninguna persona perfecta. Nadie lo es”, expresa Roemer

Andrés Roemer compartió su versión después de tres años, a pesar de los ataques, de la tormenta en contra de su persona y su vida después de escapar de México: “Después de las falsas acusaciones que se me han hecho, después de las maquinaciones, de la manipulación, de la fabricación de delitos que se me ha hecho, mi vida ha sido otra”.

En la entrevista confiesa de manera vulnerable el efecto de las acusaciones dentro y fuera de la cárcel, en sus intentos fallidos de conseguir trabajo: “Hay una lepra que es peor que cualquier tatuaje y es la lepra de esta acusación lo viví en la cárcel (...) el ser acusado de violador es un tatuaje que te sirve para ser atacado el resto de tu vida”.

Asimismo, Roemer defiende su postura y los padecimientos inmerecidos después de sus acusaciones: “Las barbaridades que me han adjudicado acaban con tu vida, estás hablando de alguna manera con un muerto en vida. No puedo rentar un departamento, no puedo abrir una cuenta de banco, no puedo tener un seguro social”.

¿Quién es Andrés Roemer?

Economista y catedrático, mexicano con raíces judías, Andrés Roemer fue acusado por decenas de mujeres en 2021 y buscó refugio en Israel, donde fue detenido en 2023. Se encuentra en libertad desde mediados de diciembre pasado.

Hasta la fecha Roemer defiende su inocencia y comparte las contradicciones de las denuncias: “Espero que las cosas se aclaren (...) somos cientos de miles de personas que hemos sido acusados falsamente”.