“Los autos hacen más ruido que los perros”, vecinos exigen reapertura del Parque Canino Gandhi

“Los autos hacen más ruido que los perros”, fue el llamado que hicieron vecinos y cuidadores de perros que asisten al área canina del Parque Gandhi, ubicado a un costado del Bosque de Chapultepec, que el 2 de julio pasado fue cerrado por las quejas de los habitantes de Polanco, quienes argumentaron que el ruido que emiten los animales (ladridos) produce contaminación auditiva.

En un recorrido hecho por Publimetro en la zona, se constató que los paseadores y colonos están en espera de que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) dicte una sentencia definitiva sobre el funcionamiento del parque, que día a día recibe a cientos de perritos, quienes conviven dentro de un corral para soltar el estrés que cargan por ser animales de compañía.

Jacqueline, cuidadora de perros, relató que cuando se instaló el parque canino en 2022, todo iba bien; sin embargo, dijo que desde el año pasado algunos vecinos acudían al corral a hostigar y grabar a los canes, quienes jugaban –algunas veces– bruscamente entre ellos, lo que aprovecharon los inconformes para emitir quejas, mismas que escalaron hasta llegar a la denuncia por “contaminación auditiva”, que llevó al cierre temporal del lugar.

“De repente venía una señora y nos empezaba a grabar y a decir de cosas, en esos momentos los perros jugaban, y desde ahí empezamos a tener problemas con otros vecinos, después empezaron a decir que los ruidos. Pero luego pasan camiones que en verdad hacen más ruido que los perros, entonces sí se me hace muy ilógico que digan que por los perros, son perros y los perros van a estar comunicándose de esa manera”, expresó.

Jesús, paseador de perros, coincidió en que los automóviles generan más contaminación auditiva que los mismos animales, por lo que pidió a los vecinos de Polanco tener más conciencia sobre el actuar de los perros, quienes acuden al espacio del Parque Gandhi para liberar su estrés.

“Aquí la molestia son los ruidos, el ladrido, el ladrido es normal, es como si nos dijeran a nosotros no hables, para ellos es su mayor comunicación. Mira los perros si están en casa se estresan, y para ellos lo mejor es socialización y que hagan ejercicio, y el estrés sí desaparece muy rápido; contaminación auditiva en la ciudad, siempre va a haber, no estamos en un rancho o algo así, los vecinos prácticamente no quieren animales”

— Jesús, paseador de perros