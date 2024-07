Kamala Harris inicia recepción de donativos para derrotar “agenda extrema” de Trump

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, agradeció al presidente estadounidense, Joe Biden por su liderazgo y por el respaldo que éste le dio para que pueda ser la candidata del Partido Demócrata y competir contra Donald Trump que busca una vez más estar al frente de su país.

“En nombre del pueblo estadounidense, agradezco a Joe Biden por su extraordinario liderazgo como Presidente de los Estados Unidos y por sus décadas de servicio a nuestro país. Es un honor para mí contar con el respaldo del Presidente y mi intención es ganar esta nominación”.

Además de esto, en otro mensaje en su cuenta de X pidió a sus simpatizantes hacer una donación económica para su campaña, la cual puede ser de diez, 25, 45, 100, 250, mil y dos mil dólares.

“Haré todo lo que esté a mi alcance para unir al Partido Demócrata —y unir a nuestra nación— para derrotar a Donald Trump y su agenda extrema del Proyecto 2025. Si estás conmigo, agrega una donación ahora mismo”.

“Despedida” de Joe Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este 21 de julio que se retiraba de la contienda para ser el candidato y buscar su reelección, ya que es lo mejor para el país y su partido, por lo que será a finales de la semana, cuando se haya recuperado del Covid, la fecha en que se dirija a la nación para detallar su decisión.

“Ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir con mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Hablaré con la nación a finales de esta semana con más detalle sobre mi decisión”, explicó en una carta publicada en su cuenta de X.

También agradeció a sus simpatizantes, así como a la vicepresidenta Kamala Harris por acompañarlo por tres años y medio de la presidencia.

“Quiero agradecer a la vicepresidenta Kamala Harris por ser una socia extraordinaria en todo este trabajo. Y permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que han depositado en mí. Hoy creo lo que siempre he creído: que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer cuando lo hacemos juntos”.