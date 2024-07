Asaltantes y narcomenudistas toman la Glorieta de los Insurgentes en CDMX

La Glorieta de los Insurgentes, que solía ser un punto de encuentro para los capitalinos, se convirtió en un basurero de inseguridad, pues durante los últimos meses se ha registrado el robo a transeúntes, aunado a la venta y consumo de drogas en el lugar que, irónicamente, se encuentra a un costado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

En un recorrido hecho por Publimetro se pudo constatar la presencia de indigentes en la parte de la Glorieta que colinda con la calles Génova y Liverpool, de la Zona Rosa, lugar en el que se presentan múltiples violaciones dentro de los antros y del que provienen los vendedores de droga, que suministran, en su mayoría, marihuana a las personas en situación de calle, que a plena luz del día –y de los policías– fuman la hierba.

La señora María Elena, que diariamente pasa por el acceso de Génova a la Glorieta de los Insurgentes, dijo que desde hace varios años existe la presencia de las personas en situación de calle; no obstante, mencionó que dicho problema se agravó con el cierre de la estación Insurgentes de la Línea 1 del Metro para su remodelación (noviembre 2023), pues al no haber flujo continuo de personas hacia el sistema de movilidad, originó un foco rojo de inseguridad.

“Hay pura gente mugrosa, luego están fumando, se están drogando y pues luego ven mal a la gente, dicen que luego ya no se puede pasar en la noche porque luego hasta los roban. El problema empezó –ya tiene mucho– desde que clausuraron el Metro, porque está en compostura; es un despapaye, luego un basurero, ahorita ya más o menos han estado limpiando pero siempre un basurero”, criticó.

Indicó que los baños que se encuentran en los pasillos de la Glorieta, han sido tomados por las personas en situación de calle, mismos que ocupan dichas instalaciones para bañarse; incluso, dijo, los indigentes caminan “encuerados” por la zona, pese a los reclamos de los comerciantes y usuarios que pasan por el lugar, sobre todo, para acceder al Metrobús, que se encuentra a unos metros de ‘La Tianguis Disidente’, instalada por la población LGBT+.

“Precisamente donde están los baños, luego ahí se meten y se están bañando, están encuerados; luego les digo a los señores (encargados del establecimiento) ¿Por qué no les dicen nada? Y me dicen que no hacen caso. Es una vergüenza, una cochinada lo que está pasando aquí. Ya hay uno que otro policía, pero la verdad es una vergüenza que esto pase en el Metro, que los quiten (indigentes) porque está muy mal”

— María Elena, transeúnte