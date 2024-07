Procesos de contratación laboral se empañan por el ghosting, ve qué es y cómo afecta

En el mercado laboral surge una nueva tendencia que enciende las alarmas y por la cual consultoras especializadas instan a no viciar los procesos de contratación, se trata de un fenómeno denominado ghosting—cuando la comunicación entre el aspirante y su reclutador se interrumpe abruptamente sin explicación—.

Según un informe reciente del portal especializado en búsqueda de empleo Indeed, el 46% de los candidatos perciben que esta práctica se ha vuelto más común en los últimos meses.

Mientras que un 70% considera que es “justo” ghostear a empleadores que los han tratado mal durante el proceso, aunque muchos enfrentan arrepentimiento (59%), culpa (36%) y ansiedad (30%). Es decir, se genera un círculo vicioso que enrarece la relación laboral desde los primeros acercamientos.

A través de un reporte, Nelson Gómez, director de Indeed México, destaca la importancia de la comunicación y la transparencia en el proceso de contratación.

“Cuando un reclutador decide no continuar con un candidato, es fundamental informar al candidato y no cortar la comunicación de manera abrupta” — Nelson Gómez, director de Indeed México

El especialista reconoce que “el ghosting es una desafortunada realidad en la búsqueda de empleo, pero no define tu valor ni tus habilidades. Aunque puede impactar tu salud mental, es crucial mantener la confianza y buscar apoyo si es necesario. Todos tenemos valor y potencial.”

Por ello señala que afrontar el ghosting con una actitud proactiva y positiva puede ayudarte a superar esta etapa desafiante y a seguir avanzando en tu carrera profesional.

En caso de estar en una situación de ghosting, Indeed lanza una serie de recomendaciones:

1. Realiza un seguimiento amistoso

La falta de comunicación no siempre indica que has sido descartado. A veces, puede deberse a retrasos internos o plazos prolongados. Envía un correo electrónico educado preguntando sobre el estado de tu candidatura o si necesitan información adicional. Si te dieron un plazo en la última reunión, respétalo antes de hacer un nuevo seguimiento. La paciencia es crucial, y recuerda que no debes descartar otras ofertas mientras esperas una respuesta.

2. Sé agradecido

Si recibes una notificación negativa, agradece el tiempo que te dedicaron. Mantener una actitud positiva puede dejar una buena impresión y mantener la puerta abierta para futuras oportunidades en la misma empresa. Además, si te sientes cómodo, solicita retroalimentación; esto muestra tu interés en mejorar y aprender.

3. Consulta el estado de la vacante

Verifica el estado de la vacante en la plataforma de empleo donde aplicaste. Si la oferta está cerrada, probablemente ya han elegido a un candidato. Si sigue abierta, es posible que aún estén considerando perfiles.

4. No lo tomes personal y sigue adelante

Ser ghosteado puede ser desalentador, pero no debe afectar tu autoestima ni tu búsqueda de empleo. Concédele tiempo a tu perfil profesional para mejorar y no te limites a una sola opción. Aplicar a varios puestos y empresas puede aumentar tus oportunidades.