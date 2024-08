¿Burla? Así reaccionó Azucena Uresti al ‘destape’ de Sandra Cuevas por la presidencia

La periodista Azucena Uresti entrevistó la mañana de este miércoles a la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, una conversación en la que la política expresó que trabaja en la formación de un nuevo partido político, bajo el nombre de ‘Política por la Familia y la Seguridad’.

Además, en la conversación dejó ver sus aspiraciones presidenciales para el 2030, pues aseguró que desea convertirse en presidenta de México de la mano de su nueva fuerza política.

“Estoy trabajando en una nueva fuerza política, en una verdadera oposición, quiero decirles y dejar muy claro a todos los mexicanos y mexicanas que voy a seguir trabajando pero desde el lado de ser oposición”, expresó Sandra Cuevas.

Sin embargo, a través de redes sociales se ha viralizado un video de la reacción de la periodista Azucena Uresti, en el momento exacto en que la exalcaldesa reveló que quiere conquistar la presidencia de México.

Reacción de Azucena Uresti se vuelve viral

La periodista Azucena Uresti cuestionó en la entrevista a Sandra Cuevas sobre si le interesaría buscar la presidencia de México con su partido político, a lo que la exalcaldesa de Cuauhtémoc respondió con una afirmación.

Sin embargo, en dicho momento, se aprecia que Azucena Uresti tuvo que contenerse la risa y taparse con unas hojas que tenía cerca a fin de evitar que se observara su gesto; no obstante, no logró ocultar una pequeña risa por el anuncio de Cuevas.

Hasta se tuvo que tapar la cara Azucena para que no se viera su burla a la aspiración presidencial de Sandra Cuevas

Trabajo en territorio y acercamiento a liderazgos, la clave

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguró que las claves para constituir su partido serán el trabajo en territorio y el acercamiento a liderazgos de oposición.

“Me estoy acercando a los liderazgos de oposición, no solo de mi país, para no equivocarme, para tener sus experiencias, para escucharlos, para tener un proyecto”, dijo,