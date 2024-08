Estadio GNP Seguros dejará derrama económica de 40 mil mdp a CDMX: Martí Batres

El Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol, dejará una derrama económica anual de hasta 40 mil millones de pesos y brindará empleo directo e indirecto a más de 19 mil personas, destacó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.

Durante la reinauguración del recinto, el mandatario capitalino dijo que el estadio fue remodelado para brindar una oferta artística y cultural de calidad, con capacidad para hasta 65 mil asistentes y una inversión de más de 2 mil millones de pesos.

“Es, por excelencia, la ciudad central de los grandes espectáculos nacionales, porque cuando aquí ocurre un espectáculo muy atractivo, no vienen solamente habitantes de la Ciudad de México, viene mucha gente de los estados y a veces viene gente de otros países”, comentó.

“En un año se pueden generar por las actividades de ustedes, entre 30 mil y 40 mil millones de pesos de derrama económica; se llenan los hoteles, viene mucha gente a pasear, viene al espectáculo, y se afianza como la gran ciudad de la cultura y los espectáculos”, agregó.

Agregó que las empresas participantes en la remodelación del estadio, como OCESA y GNP Seguros, también realizan obras de mejoramiento en el Deportivo Magdalena Mixhuca, en beneficio de los vecinos de Iztacalco, con una inversión de 200 millones de pesos.

“Hay un conjunto de obras en la Magdalena Mixhuca para reconstruir senderos, espacios comunes, espacios de convivencia, sanitarios y teatros (...) y eso va a ser muy bueno porque es uno de los grandes centros de convivencia y de actividad física, la Magdalena Mixhuca” — Martí Batres

Remodelación

El director general de OCESA, Alejandro Soberón Kuri, resaltó la instalación de una cubierta de más de 13 mil metros cuadrados para la captación de agua de lluvia y una cisterna nueva para su almacenaje y posterior reaprovechamiento.

La reducción en el consumo de energía; butacas y asientos más cómodos; optimización y modernización en la infraestructura hidráulica, eléctrica, de datos y telefonía; más de 280 pantallas de última generación; iluminación; elevadores panorámicos; y espacios accesibles

“Estamos mejorando la infraestructura de servicios en general, buscando que todo el proceso, todo el viaje del fan, desde la llegada, la salida, su estancia, las áreas de hospitalidad, de alimentos y bebidas, de servicios estén mejoradas, estén llevadas a un nuevo nivel. Este espacio ha sido celebrado como el más relevante del mundo durante 20 años de los últimos 30, lo cual es algo que nos debe dar mucho orgullo a los mexicanos” — Alejandro Soberón Kuri

Bruno Mars estrenará Estadio GNP

El primer concierto tras la reapertura será el próximo 8 de agosto, con la presentación de Bruno Mars, que interpretará sus más grandes éxitos como Locked Out Of Heaven; Count On Me; The Lazy Song; That’s What I Like; Just The Way You Are; Grenade; When I Was Your Man; It Will Rain y Treasure.

Posteriormente, contará con la presencia de artistas de talla internacional de diversos géneros musicales, como Feid, Natanael Cano, Caifanes, Metallica, Eric Clapton, The Killers, Blink 182, Paul McCartney, Iron Maiden, Los Fabulosos Cadillacs, Morat y Twenty One Pilots.