Publicidad exterior se triplica en CDMX pese a retiro de espectaculares

La publicidad exterior se triplicó durante los últimos seis años en la Ciudad de México pese al retiro de espectaculares que realizó el Gobierno capitalino por la entrada en vigor de la nueva Ley de Publicidad Exterior, que busca reducir la informalidad y la ocupación desordenada del espacio urbano, alertó el presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU), Jorge Carlos Negrete.

En entrevista con Publimetro, el dirigente de la Fundación detalló que luego de que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) retiró la mayoría de espectaculares de las azoteas, las empresas realizaron un ‘acuerdo de viabilidad’ con el Gobierno capitalino, que les permite instalar publicidad –sin costo– en los muros de distintas edificaciones de la capital del país.

Por ello, la cifra de publicidad exterior creció, pues el espacio en metros cuadrados se triplicó debido a que los anuncios en los muros son casi el doble de grandes que los espectaculares; al inicio de la actual administración –encabezada por Claudia Sheinbaum– había 316 mil 800 metros cuadrados, y ahora, hay 890 mil, lo que cuestiona la validez de la regulación que implementó el Gobierno hace unos años.

“Se retiraron casi todos los anuncios espectaculares de las azoteas; sin embargo, a cambio de ese retiro se les dio a las empresas de publicidad un documento en el cual ellos pueden buscar otro lugar –que sea un acuerdo de viabilidad– y que en este acuerdo si encuentran un muro, les van a dar la licencia, esto aumentó la publicidad en la capital”, explicó.

“El espacio de metros cuadrados que existe en la CDMX –solo de anuncios espectaculares– pasó de 300 mil a más de 800 mil metros cuadrados, porque los muros no miden lo que mide un anuncio espectacular. El espectacular mide 12x8, y el muro puede medir 50x20, son el doble o el triple que tiene anuncio espectacular, eso multiplica los metros cuadrados que hay utilizados, es el primer gran problema”

Jorge Carlos Negrete aseguró que el Gobierno de la Ciudad de México ha perdido alrededor de 9 mil millones de pesos en seis años por cerrar la ventanilla única por el programa de reordenamiento, con lo que dijo, se podrían haber realizado diversas obras en la capital, “como una Utopía, que el encantan a la ahora jefa de Gobierno”. Dijo que todo ello se debe a la “negligencia de la Seduvi”.

“Un problema enorme que vemos, es que los ingresos que debería haber recibido la Ciudad de México como consecuencia del pago de los derechos del espacio público, pues no se actualizó; durante años estuvo cerrada la ventanilla y esto le ha generado a la ciudad pérdidas de alrededor de 9 mil millones de pesos en el sexenio, que es una cantidad importantísima de dinero”, criticó.

Reiteró que debe de existir un combate frontal del Gobierno contra las irregularidades debido a que volvieron a aparecer los anuncios envolventes –que están prohibidos–, mismos que les han generado un ahorro millonario a las empresas de publicidad, que generan alrededor de 5 mil millones de pesos al año, solo en la Ciudad de México.

“Permitieron (Seduvi) a las empresas tener un sexenio gratuito (2018-2024) en el que han de haber facturado 30 mil millones de pesos y no pagaron ni un centavo de publicidad; eso nos parece lo más grave de todo, que no se esté haciendo un uso adecuado, que no se estén recibiendo estos ingresos alrededor de mil 400 millones de pesos anuales, que es lo que tendría que estar recibiendo el Gobierno”

— Jorge Carlos Negrete