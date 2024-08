“Vamos a fingir que volvemos”: Esto dijo Naasón Joaquín García, desde la cárcel, para la Santa Cena

Los lideres de la Iglesia de La Luz del Mundo leyó la carta que Naasón Joaquín García escribió desde la prisión, donde continúa desde hace cinco años.

La carta fue firmada por el mismo líder religioso y escrita para su lectura en las reuniones dominicales de las sedes internacionales de la organización: “Naasón Joaquín García, siervo de Dios y Apóstol de Jesucristo. Los Ángeles California, 11 de agosto de 2024″

En su carta, Naasón exhortó al amor entre los miembros de la iglesia y llamó a la obediencia a través de la enseñanza bíblica. Sin embargo, aclaró que los miembros que ya no pertenecen a la organización fueron “confundidos” por la polémicas:

“Los que se fueron confundidos por el adversario, hoy lloran amargamente al saber que perdieron de estar en una Santa Cena cercana y el enemigo les robó esa bendición”.

Asimismo, la carta exhortó a sus miembros a romper relaciones con amigos o familiares que renunciaron a la iglesia y a la fidelidad hacia Naasón: “¿Cuántos son corazones simples, siguen conviviendo con aquellos que condenan nuestros principios y valores? (...) Se apartaron del mal o del malo no importándole quién es, o quiénes son, son gente muy cercana a mí”.

Naasón García no añadió ningún testimonio personal sobre su estancia en la prisión o sobre los delitos de pornografía infantil. Sin embargo, sí contó una historia dentro de prisión:

“Me recorrió un escalofrío que no había experimentado en estos cinco años que llevo preso, cuando un compañero me dijo que uno de sus familiares había hablado con una persona que se ha salido de la iglesia y que le comentó: Ya cambiamos nuestra estrategia (...) Ya no vamos a atacar, vamos a fingir que volvemos para estar entre ellos e ir trabajando internamente y terminar con la fe que ellos tienen”.

Nassón apeló a la fidelidad de la iglesia, rechazando todas las descalificaciones mediáticas: “Desde el momento que tomé la dirección de la iglesia lo dije y lo sigo sosteniendo: el 99.9 % de la iglesia está con su hermano, me lo han demostrado de una y de mil formas. Por más que ahora digan y griten lo contrario, es totalmente falso”.