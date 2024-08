Salinas Pliego se une al “todo lo que gano me lo trago” de Ana Gabriela Guevara: “aplica también para nosotros los empresarios”

Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), respondió a las críticas que recibió por haber sido vista en el restaurante Au Pied de Cochon en París durante la celebración de los Juegos Olímpicos de 2024.

Guevara se defendió de las acusaciones que cuestionaban el uso de su dinero en un establecimiento de alta gama, asegurando que sus gastos son totalmente legítimos y que no tiene por qué rendir cuentas a nadie., pues “todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana”.

La exatleta que ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, enfatizó que sus ingresos provienen de un trabajo honesto y que tiene plena libertad para disponer de ellos según su voluntad: “No tengo marido, ni marida, ni nadie que me exija por qué gasto. Es mi gusto y es mi placer. Lo que yo gano debidamente y honradamente lo puedo gastar como yo quiera”, agregó.

“Aplica también para nosotros los empresarios”

Aprovechando esta situación, el empresario Ricardo Salinas Pliego también se pronunció sobre dicha situación. De esta manera, el dueño de TV Azteca, expresó que: “Aplica también para nosotros los empresarios, no solo para los políticos que luego andan de llorones porque ganamos mucho los que trabajamos y no queremos dejar que nos extorsionen”.

Con esto, Salinas Pliego hace referencia al pleito fiscal que mantiene con la actual administración del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el adeudo de 25 mil millones de pesos de impuestos, apenas en marzo de este año el empresario declaraba:

“El SAT, con su actual administración, se ha dedicado a extorsionar a los empresarios (…) Llegan, te ponen una cuenta gigante y te dicen, bueno, pero si me pagas la mitad, te la perdono (…) nosotros no cedemos ante la extorsión y por eso no aceptamos ningún descuento”.