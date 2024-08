“No te gustaría verme enojado”: acusan de abuso a David Aguilar Romero, titular de la Profeco

Salem reconoció las insinuaciones sexuales y mensajes violentos de Aguilar Romero mientras trabajaba como su exsecretaria particular

Giovanna Salem acusó a David Aguilar Romero, actual titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por los delitos de acoso sexual y violencia laboral mientra trabajaba como su exsecretaria particular. La Secretaria de la Función Pública (SFP) empezó una investigación sobre el caso.

Todos los detalles sobre el caso de Aguilar Romero

Salem divulgó, a través de su cuenta personal en X, las acusaciones necesarias para mantener su denuncia por el acoso sexual y laboral de Aguilar Romero, con quien mantenía un vínculo profesional como su exsecretaria particular.

La primera acusación se remonta al mes de septiembre de 2011, donde la revista Proceso presentó un artículo sobre Aguilar Romero y presuntos actos de corrupción. Salem especificó que tomaron acciones para evitar la exposición de la noticia: “El día que salió el artículo de dicha revista, mandó a comprar todas las revistas en León con efectivo para evitar se propagara la noticia”.

Además, mencionó que también existieron acusaciones de abuso sexual cuando se desempeñaba como director de comunicación y Ricardo Sheffield como alcalde de León. Salem incluyó las fotos y evidencias de las extorsiones realizadas por el círculo íntimo de Aguilar Romero dentro de la Profeco. Una de las mencionadas por Salem fue Diana Piedra, Coordinadora General en Profeco y con quien David ha mantenido, presuntamente, una relación extramarital por 10 años.

Salem reveló las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, donde reconoció las insinuaciones sexuales y mensajes violentos de Aguilar Romero mientras trabajaba como su exsecretaria particular: “Lo he denunciado ante la FGR (...) pero se dio la orden para que no obtenga justicia”.

Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó la denuncia de Salem, la cual fue publicada en el mes de Abril de 2024. En esta queja de la CNDH, añadió que la diagnosticaron con estrés postraumático por violencia de género.