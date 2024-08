¡Justicia para los lomitos! Perro en situación de maltrato se come a otro canino

Perrito en situación de maltrato se come a otro lomito

En México, a pesar de que el maltrato animal está penalizado por la ley, sigue siendo alarmante la cantidad de casos que quedan impunes debido a la falta de acción por parte de las autoridades, tal como un reciente incidente que se registró en el Estado de México que puso nuevamente en evidencia esta preocupante realidad, donde a pesar de las denuncias presentadas por los vecinos y organizaciones defensoras de los derechos de los animales, las autoridades no han dado solución.

Una vecina del municipio de Valle de Chalco denunció, tanto en redes sociales como ante las autoridades, un caso de maltrato hacia dos animales de compañía en la localidad.

A través de la plataforma ‘X’ (anteriormente Twitter), Carolina Pich, bajo el usuario @PichCarolina, reportó que era “la segunda vez” que acudía a una “fundación” protectora de animales en Valle de Chalco para denunciar a una mujer, resaltando que no le prestaron atención. Añadió que la persona a la que acusó de maltrato animal “ya tiene nuevos perros” y que “un perrito se murió”.

El video que difundió la residente de la zona mexiquense a las plataformas digitales, así como fotos, dejan ver la gravedad del asunto, siendo que se puede observar como dos caninos están a la intemperie en la azotea de un domicilio ubicado en Valle de Chalco. En las imágenes se observa cómo uno de los perros ya ha fallecido, mientras que el otro comienza a olfatear el cuerpo del que era su compañero y posteriormente lo muerde.

Propaem da respuesta

Tras viralizar el caso en las plataformas digitales y hacer la respectiva denuncia a las autoridades mexiquenses, Carolina actualizó que la Procuraduría De Proteccion Al Medio Ambiente (PROPAEM) la asesoró para realizar la denuncia correspondiente.

“Las autoridades de Valle de Chalco no hacen caso a las denuncias, en este caso @propaem_sma ya me contacto personalmente y me brindó toda la información para hacer la denuncia. En este momento estoy haciendo la denuncia con ellos”, informó.

Ante la orientación de la dependencia PROPAEM, la habitante del municipio mexiquense actualizó el desarrollo de este proceso que busca justicia a los animales de compañía que han sido víctimas de la persona señalada.

“Propaem me comentó hacer una denuncia ante FGJ para que puedan ir a dar la visita y poderlos rescatar(no hay fecha)”, fue la última actualización que Pich hizo en redes sociales el pasado 16 de agosto.