Mujer que robó Ecobici hace dos años recibe ayuda para reparar el daño

La activista Daniela Cordero ofreció ayudar a una mujer que desde hace dos años usaba una unidad del programa Ecobici para trabajar en el reparto de comida, el caso tuvo relevancia porque la bicicleta nunca fue devuelta y actualmente se usaba para que la mujer tuviera ingresos.

“Gracias a todas y todos quienes ofrecieron ayudarla. La señora ya fue liberada, gracias @FiscaliaCDMX, @LaSEMOVI y a todos los que van más allá de la burocracia. En breve contactaré a la señora para que, si está de acuerdo, la visite para hacerle entrega de su bicicleta”, escribió la activista.

El 18 de agosto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México dio a conocer la detención de la mujer de 43 años en calles de la colonia Roma sur, de la alcaldía Cuauhtémoc y presentada ante el Ministerio Público para determinar su situación legal.

“El pasado 11 de julio de 2022, personal del programa de bicicletas compartidas de la Ciudad de México, informó que una mujer que circulaba a bordo de una bicicleta en la calle Del Obrero mundial, en la colonia Piedad Narvarte, de la alcaldía Benito Juárez, no devolvió la unidad, por lo que se realizó la denuncia ante las autoridades ministeriales, en tanto, los oficiales de la SSC iniciaron con la integración de la carpeta de investigación”.

Fue durante el fin de semana pasado cuando por medio de las cámaras de videovigilancia se dio con su paradero en avenida Cuauhtémoc y su esquina con la calle Tehuantepec, de dicha colonia, cuando los policías se entrevistaron con ella no pudo acreditar que en ese momento haya rentado la bicicleta.

Cuando el caso se difundió en redes sociales, Corderó escribió: “Me ofrezco a ayudarla con la reparación del daño (y buscar si es que es muy elevada quiénes sumen), se debe humanizar la norma y lo que establece; no emito juicios morales porque no me corresponde”.