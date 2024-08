Montadeudas estafan a padres de familia hasta con 150 mil pesos previo al regreso a clases

Los montadeudas, aplicaciones móviles fraudulentas que se hacen pasar por instituciones financieras constituidas legalmente, aumentaron 29% su presencia durante los primeros siete meses del año en comparación con 2023, lo que deja en alerta a los padres de familias que optan por préstamos fáciles previo al inicio de clases.

En entrevista con Publimetro, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, informó que los casos –de 2023 a 2024– pasaron de 4 mil 907 a 6 mil 345, en casos que van de deudas de 10 mil a 150 mil pesos, depende lo que la aplicación fraudulenta cobre.

Indicó que esta modalidad implica operación del crimen organizado y posibilidades de lavado de dinero, pues los casos se extienden a varias partes del mundo, ya que los extorsionadores provienen de ciudades de China, Colombia, Panamá, Estados Unidos y México, siendo Badiraguato un caso en especial.

“Son mil 46 apps (fraudulentas), una célula delictiva puede tener muchas apps, cambiarlas de nombre, cambiar su forma de promover y estas pueden operar en China, en Cali, en Panamá, San Francisco, Badiraguato o en Nueva York, es un asunto global. No se puede descartar (injerencia de comerciantes chinos en México), pero todos los casos hay que demostrarlos. Como se sabe la comunidad nacional china tiene negocios legales e ilegales que son conocidos en todo el mundo” — Salvador Guerrero Chiprés

Resaltó que este 19 de agosto se cumplieron dos años del primer operativo en el mundo contra montadeudas, realizado de manera simultánea en tres puntos de la Ciudad de México por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX).

Los reportes permitieron identificar mil 046 apps montadeudas desde 2021. Este 2024 se sumaron 57 nuevas y otras cuatro presentan incrementos considerables en las quejas ciudadanas.

¿Cuáles son las apps?

Los reportes de la app Señor Cash subió 742%; Crédito Cash 440%; Prestamax 420% y Molo Préstamo 146%. Entre las principales problemáticas reportadas por las víctimas están con 47% el cobro de las deudas con insultos o amenazas, con 19% las advertencias de divulgar la deuda con los contactos de la víctima, 13% el cobro de un préstamo no requerido y registrado al bajar la aplicación.

El 54% de los casos de montadeudas provienen del interior de la República, de los cuales dos de cada tres se concentran en el Estado de México, Coahuila, Jalisco, Puebla, Veracruz y Guanajuato. El 60% de las víctimas son mujeres y el 57% de quienes reportan tiene entre 26 y 45 años. Además, señaló que de 2020 a lo que va de 2024, el Consejo ha apoyado a la apertura de mil 163 carpetas de investigación o denuncias digitales ante la FGJCDMX.

“Para evitar el riesgo de montadeudas ante la necesidad de comprar útiles escolares, lo principal es la cautela, dudar de préstamos fáciles y rápidos, en particular de quienes no verifican el buró de crédito, investigar su reputación, revisar detenidamente las condiciones ofrecidas, así como no facilitar el acceso a tu dispositivo digital al instalar las apps”, recomendó.

“Se anuncian en redes sociales, con flyers en las terminales de camiones, en todos lados, y la gente que no tiene relación, dinámica sana con el sistema bancario, o por alguna razón tiene urgencia de liquidez, de pronto cree que la publicidad es verdad y les dicen que no hay trámite, no hay límite de crédito, es de inmediato, no te investigamos pero nunca le dicen la tasa de interés que la van a cobrar y no le dicen que le van a quitar dinero de comisión” — Salvador Guerrero Chiprés

En caso de caer el fraude, el Consejo brinda apoyo en la Línea de Seguridad y Chat de Confianza, 55 5533 5533; ahí otorgan orientación preventiva, jurídica y emocional gratuita, 24/7, a todo el país.