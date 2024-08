Martí Batres asegura que tendrá “un ojo al gato y otro al garabato” en CDMX previo a su incorporación al ISSSTE

Los últimos días de Martí Batres al frente del Gobierno de la Ciudad de México serán de “un ojo al gato y otro al garabato”, previo a su incorporación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tarea que le fue encomendada por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para el próximo sexenio.

El mandatario capitalino aseguró que tendrá una reunión en los próximos días con Bertha Alcalde, que se encuentra al frente del ISSSTE actualmente, y con otros compañeros, “de acuerdo a lo que me indique la presidenta electa durante este tramo. Yo he sido nombrado como otros, pero todavía no entramos en funciones”.

“Pero aquí sigo como responsable en funciones, porque el Gobierno de la Ciudad tiene también sus períodos y voy a seguir trabajando en esta parte, digamos que ‘un ojo al gato y otro al garabato’, pero en realidad la mayor concentración de mi atención está aquí en la ciudad y sí voy a seguir haciendo inauguraciones”, comentó.

Explicó que hay cosas muy importantes que se están haciendo en la capital; dijo que se irá inaugurando por tramos la Línea 1 –conforme se va terminando para no esperar hasta que esté Observatorio– porque dicha estación tiene una complejidad.

“Observatorio está conectado al tema del Tren Interurbano y está conectado a la obra de la Línea 12 también, ahí van a confluir Línea 1, Línea 12, Tren Interurbano, va a ser un Centro Multimodal muy importante, pero lo que ya vayamos avanzando en Línea 1 lo vamos a ir inaugurando por tramos” — Martí Batres

También señaló que se inaugurará la remodelación de la la Glorieta de Insurgentes; las obras hidráulicas y de “Mejoramiento Barrial”; aunado a otras obras que entregarán. “Vamos a hacer también, estamos por terminar otro Centro Artesanal Indígena, el tercero. Y, como mencionaba, hay obras que se hacen en las colonias también, las obras de “Mejoramiento Barrial”. Entonces, ¿vamos a seguir inaugurando obras? Sí, vamos a seguir inaugurando obras”.