Fuente de la DEA confirma que Ovidio Guzmán ingresó al programa de testigos protegidos

De acuerdo con una fuente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, ingresó al programa de testigos protegidos en Estados Unidos.

Esta decisión fue tomada bajo el resguardo de los US Marshals y su caso permanece clasificado, lo que significa que no será presentado públicamente. De acuerdo con la información proporcionada a El Universal, Ovidio Guzmán, conocido también como “El Ratón”, ya no está bajo la custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP). Su ficha en dicho sistema muestra que fue “liberado” desde el 23 de julio de 2024.

Cabe recordar que el 15 de septiembre el Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, extraditó a Guzmán López a Estados Unidos. En plena celebración del Día de la Independencia de México, el hijo del famoso narcotraficante fue llevado ante una Corte en Illinois, ya que Estados Unidos, Ovidio Guzmán enfrenta cargos relacionados con tráfico de cocaína, metanfetaminas y marihuana.

Ovidio Guzmán fue detenido en México el 5 de enero de 2023 y tras la extradición fue recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago, Illinois. Asimismo, el 18 de marzo de 2023, la jueza Sharon Johnson Coleman le presentó los cargos en su contra, entre los que se incluyen conspiración para importar y distribuir drogas, participación en una empresa criminal continua, lavado de dinero y posesión de arma de fuego. Guzmán se ha declarado no culpable de estas acusaciones.

Finalmente, es importante mencionar que el caso de Ovidio Guzmán es particularmente grave debido a su presunta participación en la distribución de fentanilo, una droga que causó la muerte de casi 80 mil personas en Estados Unidos durante 2022, por lo que se prevé que el gobierno de Estados Unidos esté buscando enviar un mensaje claro sobre las consecuencias para aquellos que contribuyen a la crisis de opioides en el país.