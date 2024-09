Alessandra Rojo de la Vega confía en que TEPJF no anule elección en Cuauhtémoc

Alessandra Rojo de la Vega dijo confiar en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no anule la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que ayer el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) anuló los comicios –donde Rojo de la Vega resultó ganadora el 2 de junio– por violencia política de género contra la morenista, Catalina Monreal.

Luego de la instalación de la III Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, la también activista señaló que, una vez más, confía en que el TEPJF le dé la razón como en las últimas veces, pues no es la primera vez que la candidata de Morena busca anular la elección en la demarcación. “El primer de octubre estaremos rindiendo protesta porque eso eligieron los vecinos”, sentenció.

“Confío en que harán lo correcto (TEPJF) porque lo han venido haciendo estos tres meses que han querido arrebatarnos a la mala lo que no han ganado por la buena, confió en una buena actuación porque nos asiste la razón, la justicia y la legalidad. Vamos a resistir hasta el final, porque no es un triunfo de Ale Rojo de la Vega, es un triunfo de los vecinos y vamos a resistir junto a ellos y hasta el final”, comentó.

“Por supuesto (no hubo violencia política de género contra Caty) y vemos que no fue su último intento, el primer intento que tuvo de robarse a la elección fue un supuesto fraude ordenando el recuento de la elección ilegal, luego un supuesto rebase de topes y lo último que le quedaba fue este recurso, que aparte es muy lamentable para quienes somos feministas, las organizaciones y colectivas están organizándose para alzar la voz porque no se vale, que se utilice una causa justa y necesaria para un berrinche y capricho de una familia corrupta”

— Alessandra Rojo de la Vega