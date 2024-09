Catalina Monreal asegura que ‘conocidos’ de Alessandra Rojo de la Vega la han amenazado de muerte

Entre empujones, gritos y consignas de simpatizantes de Alessandra Rojo de la Vega, la morenista Catalina Monreal, pidió a la Sala Regional de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolver con justicia, sin presión y conforme al derecho, la impugnación que realizó la opositora tras la anulación de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc.

En las instalaciones del Comité Ejecutivo de Morena en la Ciudad de México, la ex candidata de la 4T a la alcaldía Cuauhtémoc exhortó a los magistrados a no dejarse presionar por los “hostigamientos” que realiza Alessandra Rojo de la Vega, quien, dijo, no ha dejado de agredirla y revictimizarla, “a pesar de que se dice feminista”.

“Por primera vez alguien se le enfrentó a la agresora, soy la primera que ha logrado que se le sentencie por violencia política en razón de género, y voy a seguir luchando. Yo le pido a los magistrados que resuelvan este caso con justicia, con verdad; la justicia como bien ellos lo saben, debe de ser ciega, debe de ser ciega ante los hostigamientos de mi agresora”, comentó.

“Yo le pido a los magistrados que entren al fondo del asunto, que eliminen todos los elementos políticos dichos y de presión, que vayan a los hechos, y que lo comparen con el tipo penal o lo que dice el código de violencia política en razón de género. Sé lo violenta que es, vivo desde febrero sus agresiones; les pido (magistrados) que resuelvan conforme a derecho”, agregó.

Catalina Monreal también cuestionó el por qué Alessandra Rojo de la Vega se siente confiada en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no anule la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, y cuestionó si ha cometido actos de corrupción: ¿por qué asume eso? ¿acaso ha querido comprar a alguien?.

“Me preocupa mucho esta parte porque ella ha dicho que está segura que la Sala Regional le va a dar la razón, me preocupa su certeza y su seguridad, es más, la Sala Regional ni siquiera todavía conoce la sentencia, los magistrados ni siquiera la conoce todavía y ella la asume que la van a dar la razón ¿por qué asume eso? ¿Acaso tiene información como lo tuvo con el tribunal electoral?” — Catalina Monreal

La morenista reiteró que ha recibido amenazas –incluso de muerte– por parte de conocidos de la opositora, quien dijo, “es una mujer con una red de poder y corrupción tan impresionante”, e incluso la comparó con el actor Adrián Marcelo, que salió hace unos días de La Casa de Los Famosos.

“No creo en la violencia, no creo en los discursos de odio, por eso es que mi agresora está sancionada, por eso es que a Adrián Marcelo lo sacaron de La Casa de Los Famosos, por agresores y por violentar a las mujeres. Esta es una lucha de todas, es una lucha por la no normalización de violencia política en razón de género, seguiré luchando sin miedo, a pesar que diario me revictimiza”, resaltó.

Pese a que la conferencia de prensa se realizó dentro de las instalaciones de Morena, los gritos de los simpatizantes de Alessandra Rojo de la Vega se escuchaban fuertemente; Catalina Monreal –con ayuda de la expanista Ana Villagrán– afirmó que los supuestos vecinos que se manifestaban, eran realmente gente del PAN, específicamente de la alcaldía Miguel Hidalgo.