Conductores de taxis por aplicación piden una solución para su operación en aeropuertos

Este miércoles 11 de septiembre, un grupo de conductores de taxis por aplicación acudió a la Oficialía de Partes de Palacio Nacional para entregar una carta a nombre de más 600 conductores de distintas ciudades, con la que solicitan a la autoridad que se les brinde el acceso a los diferentes aeropuertos de México.

En la carta, los conductores de taxis por aplicación señalan que aún existen áreas de oportunidad en materia de conectividad terrestre hacia y desde los aeropuertos. Además, mencionan que la demanda de movilidad que enfrenta el país es superior a la capacidad de los taxis concesionados y a la de otros medios de transporte. Esto afecta la experiencia de los turistas, al sector de aviación y limita el crecimiento de los aeropuertos.

Bajo este argumento, enfatizan que la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dará paso a millones de turistas a los aeropuertos del país y que la alta demanda de transporte podría generar un colapso en los mismos.

Afectaciones Unidades de servicio de taxi que se oponen a la entrada del servicio de Uber en Cancún, bloquearon las vialidades que dan acceso al Aeropuerto Internacional afectando a cientos de turistas que tuvieron caminar para tomar sus vuelos. FOTO: CUARTOSCURO.COM (Fotógrafo Especial)

Inseguridad; otra problemática sobre la mesa

En el escrito, los conductores de taxis por aplicación destacan que la problemática que viven va más allá de su acceso a los aeropuertos, ya que también enfrentan inseguridad, no sólo por la tensión que se experimenta con los taxistas de los aeropuertos, si no también por algunas irregularidades. «Esta falta de claridad que el Gobierno sigue sin atender, da pie a ciertos actos de autoridad irregulares como los elementos de la Guardia Nacional que nos acosan con multas ilegales y en algunos casos requiriendo “cuotas” ilegales para que nos permitan trabajar. Nuestro trabajo no debería representar un riesgo a nuestra integridad», se detalla.

Carta firmada por conductores de taxi de app Carta compartida por conductores de aplicación

A la espera de una resolución

Los conductores de taxis por aplicación expresan que a pesar de que su acceso a los diferentes aeropuertos del país ha sido un tema recurrente en las mañaneras no se ha ofrecido una solución. Sin embargo, manifiestan que se mantendrán a la espera de una resolución, misma que confían tendrá continuidad aun con el cambio de administración que se vivirá en las próximas semanas.